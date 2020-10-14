Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta tamamlanan 5. hafta müsabakalarının ardından Manisa Futbol Kulübü liderliğini korudu.
Grupta 5. maçını da kazanan Manisa FK, 15 puana yükseldi ve ikinci Sancaktepe'nin 4 puan önünde haftayı lider kapattı.
Beyaz Grup'ta 5. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
OGBMAYAVP1.MANİSA FK550022319152.SANCAKTEPE FK532011110113.ANKARA DEMİRSPOR53111358104.UŞAKSPOR53111156105.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR4310835106.SARIYER523062497.KOCAELİSPOR421156-178.HEKİMOĞLU TRABZON413052369.AMED SPORTİF FAALİYETLER520349-5610.KAHRAMANMARAŞSPOR4121440511.GÜMÜŞHANESPOR512267-1512.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 512235-2513.AFJET AFYONSPOR512237-4514.HACETTEPE 511335-2415.ÇORUM FK411259-4416.NİĞDE ANADOLU5113310-7417.ERGENE VELİMEŞESPOR5023610-4218.İNEGÖLSPOR5023410-6219.ŞANLIURFASPOR5014322-191