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Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

İSTANBUL HABERLERİ  | 14.10.2020 21:07 | Son Güncelleme

Beyaz Grup'ta tamamlanan 5. hafta maçlarının ardından Manisa FK liderliğini sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta tamamlanan 5. hafta müsabakalarının ardından Manisa Futbol Kulübü liderliğini korudu.

Grupta 5. maçını da kazanan Manisa FK, 15 puana yükseldi ve ikinci Sancaktepe'nin 4 puan önünde haftayı lider kapattı.

Beyaz Grup'ta 5. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP1.MANİSA FK550022319152.SANCAKTEPE FK532011110113.ANKARA DEMİRSPOR53111358104.UŞAKSPOR53111156105.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR4310835106.SARIYER523062497.KOCAELİSPOR421156-178.HEKİMOĞLU TRABZON413052369.AMED SPORTİF FAALİYETLER520349-5610.KAHRAMANMARAŞSPOR4121440511.GÜMÜŞHANESPOR512267-1512.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 512235-2513.AFJET AFYONSPOR512237-4514.HACETTEPE 511335-2415.ÇORUM FK411259-4416.NİĞDE ANADOLU5113310-7417.ERGENE VELİMEŞESPOR5023610-4218.İNEGÖLSPOR5023410-6219.ŞANLIURFASPOR5014322-191

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