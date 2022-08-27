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Futbol: Rezerv Lig

27.08.2022 21:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK: 2 - Fraport TAV Antalyaspor: 3

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig kulüplerinin katılımıyla düzenlenen Rezerv Lig'de 4. hafta, oynanan tek karşılaşmayla başladı.

Haftanın açılış maçında Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-2 mağlup etti.

İlk 3 maçını kaybeden Antalyaspor, dördüncü haftada ilk galibiyetini elde etti. İlk yenilgisini yaşayan Gaziantep FK ise 5 puanda kaldı.

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