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  4. Futbol: Rezerv Lig toplu sonuç

Futbol: Rezerv Lig toplu sonuç

29.08.2022 20:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ligde 4. hafta, üç maçla sürdü

Spor Toto Süper Lig kulüplerinin katılımıyla düzenlenen Rezerv Lig'de 4. hafta, üç maçla sürdü.

Ligde bugün oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Trabzonspor-Galatasaray: 3-4

Yukatel Kayserispor-Bitexen Giresunspor: 3-1

Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: 2-1

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