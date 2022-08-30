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Futbol: Rezerv Lig toplu sonuç

30.08.2022 21:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbol: Rezerv Lig toplu sonuç

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig kulüplerinin katılımıyla düzenlenen Rezerv Lig'de 4. hafta, iki maçla tamamlandı.

Ligde bugün oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: 2-1

Arabam.com Konyaspor-Fenerbahçe: 2-1

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