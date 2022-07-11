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Futbol sahalarında daha önce böylesi görülmedi! Takımının golünü çizgiden çıkardı, herkesi çıldırttı...

11.07.2022 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada Premier Ligi'nin 14. haftasında oynanan Valour - HFX Wanderers mücadelesini izleyenler, sahalarda ender görülecek bir ana tanıklık ettiler. Ev sahibi ekip Valour'un forvet oyuncusu William Akio, karşılaşmanın 17. dakikasında rakip filelere giden topu son anda çizgiyi geçmeden çıkardı ve takımının golünü önledi. Sosyal medyada pozisyonu gören kullanıcılar, gözlerine inanamadı ve oyuncunun şike yaptığını öne sürdü.

Futbol sahalarında daha önce böylesi görülmedi! Takımının golünü çizgiden çıkardı, herkesi çıldırttı...

Kanada Premier Ligi'nde 14. hafta karşılaşmasında Valour, HFX Wanderers'ı konuk etti. IG Field Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Valour'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 84. dakikada Moses John Dyer kaydetti. Karşılaşmayı izleyen taraftarlar ise karşılaşmanın ilk yarısında gördükleri bir pozisyona inanamadılar...

BİR SAVUNMA OYUNCUSU GİBİ

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Valour'un 17. dakikada geliştirdiği atakta sol kanattan içeriye çevrilen topa Alessandro Riggi vurdu ve meşin yuvarlak yavaşça kaleye doğru ilerledi. O sırada Riggi'nin takım arkadaşı William Akio, çizgiyi geçmek üzereyken bir savunma oyuncusu gibi topu uzaklaştırdı.

VAR SONRASI YIKILDI

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Valour futbolcuları, topun çizgiyi geçtiğini savunarak hakeme itirazlarda bulundular ancak VAR kontrolü sonrasında meşin yuvarlağın gol olmadığı görüldü.

AKLI POZİSYONDA KALDI

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Topu uzaklaştıran Akio, bu kararın ardından adeta yıkıldı. Maç içerisinde kendisini toparlayamayan futbolcu, 54. dakikada yerini Rendon'a bıraktı.

'ŞİKE'

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Pozisyonun sosyal medyada yer alması sonrasında bazı Twitter kullanıcıları, William Akio'nun 'şike' yaptığını öne sürdü ve oyuncuyu eleştirdi.

"NE OLDU?"

Valour kulübünün resmi Twitter hesabı ise pozisyonun ardından, "NE OLDUĞUNDAN EMİN DEĞİLİZ!" şeklinde bir tweet attı. VAR kontrolünün sonrasında ise, "Biz, uhhh, bunun hakkında konuşmayacağız" tweet'i atıldı.

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Kanada gol
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