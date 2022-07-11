Futbol sahalarında daha önce böylesi görülmedi! Takımının golünü çizgiden çıkardı, herkesi çıldırttı...

Kanada Premier Ligi'nde 14. hafta karşılaşmasında Valour, HFX Wanderers'ı konuk etti. IG Field Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Valour'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 84. dakikada Moses John Dyer kaydetti. Karşılaşmayı izleyen taraftarlar ise karşılaşmanın ilk yarısında gördükleri bir pozisyona inanamadılar...

BİR SAVUNMA OYUNCUSU GİBİ

Valour'un 17. dakikada geliştirdiği atakta sol kanattan içeriye çevrilen topa Alessandro Riggi vurdu ve meşin yuvarlak yavaşça kaleye doğru ilerledi. O sırada Riggi'nin takım arkadaşı William Akio, çizgiyi geçmek üzereyken bir savunma oyuncusu gibi topu uzaklaştırdı.

VAR SONRASI YIKILDI

Valour futbolcuları, topun çizgiyi geçtiğini savunarak hakeme itirazlarda bulundular ancak VAR kontrolü sonrasında meşin yuvarlağın gol olmadığı görüldü.

AKLI POZİSYONDA KALDI

Topu uzaklaştıran Akio, bu kararın ardından adeta yıkıldı. Maç içerisinde kendisini toparlayamayan futbolcu, 54. dakikada yerini Rendon'a bıraktı.

'ŞİKE'

Pozisyonun sosyal medyada yer alması sonrasında bazı Twitter kullanıcıları, William Akio'nun 'şike' yaptığını öne sürdü ve oyuncuyu eleştirdi.

"NE OLDU?"

Valour kulübünün resmi Twitter hesabı ise pozisyonun ardından, "NE OLDUĞUNDAN EMİN DEĞİLİZ!" şeklinde bir tweet attı. VAR kontrolünün sonrasında ise, "Biz, uhhh, bunun hakkında konuşmayacağız" tweet'i atıldı.

