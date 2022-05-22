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Futbol sahalarında ender görülen olay! Son dakika penaltısında bakın ne oldu...

22.05.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbol sahalarında ender görülen bir olay yaşandı. Bulgaristan Ligi grupta kalma mücadelesinde Tsarsko Selo ile Lokomotiv Sofya 1929 karşı karşıya geldi. Maçın son anlarında kazanılan penaltı sonrası ilginç bir olay meydana geldi. İşte detaylar...

Futbol sahalarında ender görülen olay! Son dakika penaltısında bakın ne oldu...

Futbol sahalarında kolay kolay görülmeyecek bir olay yaşandı. Bulgaristan'da yaşanan bu olay sosyal medyada gündem olmuş durumda. Lokomotiv Sofya, Frane Cirjak'ın golüyle karşılaşmada 1-0 öne geçti. Ev sahibi Tsarsko Selo 45. dakikada penaltı kazandı. Hristov Ventsislav'ın kullandığı penaltı atışında kaleci Damyan Damyanov gole izin vermedi ve ilk yarı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Tsarsko Selo 73. dakikada Andrey Yordanov'un kaydettiği golle skora eşitlik getirdi.

SON DAKİKADA PENALTI TARTIŞMASI

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90+1'de ev sahibi takım karşılaşmada ikinci kez penaltı kazandı. Hakemin beyaz noktayı gösteren düdüğünün ardından Tsarsko'nun Gambiyalı oyuncusu Yusupha Yaffa penaltı atışını kullanmak için topu eline aldı. Penaltı atışını kendisi kullanmak isteyen takım kaptanı stoper Martin Kavdanski, Yaffa arasında tartışma yaşandı. Takım arkadaşlarının da araya girmesiyle Kavdanski sinirli şekilde ceza sahasından uzaklaştı.

BAŞKAN SAHAYA GİRDİ, PENALTICIYI DEĞİŞTİRDİ

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Yaffa Yusupha'nın penaltı atışını kullanması beklenirken futbol sahalarında daha önce görülmemiş bir olay yaşandı ve Tsarsko Selo'nun sahibi Stoyne Manolov sahaya girdi. Manolov hakemin engellemeye çalışmasına rağmen penaltıyı kullanmaya hazırlanan Yaffa'nın elinden topu zorla alarak kaptan Martin Kavdanski'ye verdi. Yaffa'nın durumu itiraz etmesine sinirlenen başkan Stoyne Manolov kendi oyuncusunu bir kaz kez sertçe iterek ceza sahasından uzaklaştırdı.

BAŞKANIN SEÇTİĞİ OYUNCU PENALTIYI KAÇIRDI, TAKIM KÜME DÜŞTÜ

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Başkanın müdahalesinin ardından Tsarsko Selo adına penaltıyı kullanan Martin Kavdanski'nin vuruşunda Lokomotiv Sofya kalecisi Damyan Damyanov ikinci kez rakibin penaltısına geçit vermedi. Karşılaşma 1-1'lik skorla sona ererken Tsarsko Selo Bulgaristan 1. Ligi'ne veda etti.

(Ajansspor)


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