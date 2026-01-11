Futbol sahalarında vahşet! Rakibine "öldürücü" uçan tekme attı, hayatı bitti

Dünya futbolu, Endonezya'dan gelen şok edici görüntülerle sarsıldı. Bir futbol müsabakası sırasında yaşanan faul, sporun ruhuna kara bir leke olarak sürüldü. Hilmi Gimnastiar isimli oyuncu, girdiği ikili mücadelede topu bırakıp doğrudan rakibini hedef aldı.

KUNG-FU FİLMİ DEĞİL, FUTBOL MAÇI!

Gimnastiar, rakip oyuncunun göğsüne doğru, adeta bir dövüş filminden fırlamışçasına uçan tekme attı. Rakip oyuncu aldığı darbeyle acı içinde yerde kalırken, takım arkadaşları ve taraftarlar dehşete düştü. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı ve sosyal medyada infial yarattı.

BİR DAHA TOP GÖREMEYECEK!

Bu insanlık dışı hareket sonrası Endonezya Futbol Federasyonu ve disiplin kurulları, örneğine az rastlanan bir hızla ve sertlikte karar aldı. Rakibinin sağlığını hiçe sayan Hilmi Gimnastiar, ömür boyu futboldan men edildi.

Kariyeri o "uçan tekme" ile sona eren Gimnastiar, futbol tarihinin en gaddar faullerinden birinin faili olarak hafızalara kazındı.