SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol

Futbol sahalarında vahşet! Rakibine "öldürücü" uçan tekme attı, hayatı bitti

İçerik devam ediyor
Emre Şen

Endonezya'da oynanan bir maçta yaşananlar "Bu kadarına da pes" dedirtti! Hilmi Gimnastiar isimli futbolcu, rakibine öyle bir uçan tekme attı ki izleyenlerin nefesi kesildi. Yeşil sahalarda görülmemiş gaddarlık cezasız kalmadı. Federasyon acımadı, o futbolcunun biletini sonsuza dek kesti!

Dünya futbolu, Endonezya'dan gelen şok edici görüntülerle sarsıldı. Bir futbol müsabakası sırasında yaşanan faul, sporun ruhuna kara bir leke olarak sürüldü. Hilmi Gimnastiar isimli oyuncu, girdiği ikili mücadelede topu bırakıp doğrudan rakibini hedef aldı.

KUNG-FU FİLMİ DEĞİL, FUTBOL MAÇI!

Gimnastiar, rakip oyuncunun göğsüne doğru, adeta bir dövüş filminden fırlamışçasına uçan tekme attı. Rakip oyuncu aldığı darbeyle acı içinde yerde kalırken, takım arkadaşları ve taraftarlar dehşete düştü. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı ve sosyal medyada infial yarattı.

BİR DAHA TOP GÖREMEYECEK!

Bu insanlık dışı hareket sonrası Endonezya Futbol Federasyonu ve disiplin kurulları, örneğine az rastlanan bir hızla ve sertlikte karar aldı. Rakibinin sağlığını hiçe sayan Hilmi Gimnastiar, ömür boyu futboldan men edildi.

Kariyeri o "uçan tekme" ile sona eren Gimnastiar, futbol tarihinin en gaddar faullerinden birinin faili olarak hafızalara kazındı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'de kupa zaferi sonrası sakatlık!Fenerbahçe'de kupa zaferi sonrası sakatlık!
Şahan Gökbakar'dan Abdullah Kavukcu'ya olay "Simit" göndermesi!Şahan Gökbakar'dan Abdullah Kavukcu'ya olay "Simit" göndermesi!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Endonezya futbolda şiddet uçan tekme korkunç faul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hapis cezasına alternatif geliyor: 'Af değil denetimli serbestlik'

Hapis cezasına alternatif geliyor: 'Af değil denetimli serbestlik'

ABD Başkanı Trump: "İran'a müdahaleye hazırız"

ABD Başkanı Trump: "İran'a müdahaleye hazırız"

Olimpiyat'ta buz kesen anlar! Galatasaray'dan tarihi protesto: Maç bitti, Aslan sahaya dönmedi

Olimpiyat'ta buz kesen anlar! Galatasaray'dan tarihi protesto: Maç bitti, Aslan sahaya dönmedi

Dayanamadı; 'tövbe süreci' notuyla başörtülü halini paylaştı

Dayanamadı; 'tövbe süreci' notuyla başörtülü halini paylaştı

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.