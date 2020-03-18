SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Futbol sevgisi koronavirüs dinlemedi

Futbol sevgisi koronavirüs dinlemedi

FUTBOL HABERLERİ  | 18.03.2020 10:24 | Son Güncelleme

Kırklareli’nin Pehlivanköy ilçesine bağlı Kuştepe Köyü’nün takımı Kuştepe Gençlik Spor Kulübü'nün Alpullu Gençlik Spor ile koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynadığı maçta Kuştepe taraftarları takımlarını tribün dışına park ettikleri kamyonet kasasından destekledi.

Futbol sevgisi koronavirüs dinlemedi

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesine bağlı Kuştepe Köyü'nde bu sene kurulan ve çıktığı 3. maçta Alpullu Gençlik Spor'u 2- yenerek puanını 7'ye yükselten Kuştepe Gençlik Spor Kulübü'nün bu başarısından çok taraftarının desteği konuşuldu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan maçta, takımlarını yalnız bırakmak istemeyen Kuştepe Gençlik Spor Kulübü taraftarı kamyonetlerle karşılaşmanın oynanacağı stada akın etti.Burada bir süre bekleyen taraftarlar, kamyonetleri stadın dışında sahayı gören bir noktaya park etti. Burada maçı kamyonet kasasından izlemeye başlayan Kuştepe Gençlik Spor taraftarı renkli görüntüler oluşmasına neden oldu. Maç, İskender Umutlu ve Efekan Çetin'in golleriyle Kuştepe Gençlik Spor Kulübü'nün galibiyetiyle sonuçlandı.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
TFF'den koronavirüs alarmı! Tüm çalışanlar teste sokuldu!TFF'den koronavirüs alarmı! Tüm çalışanlar teste sokuldu!
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kırklareli Alpullu Gençlik Spor

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca acı haberi verdi! Türkiye'de virüsten ilk ölüm

Bakan Koca acı haberi verdi! Türkiye'de virüsten ilk ölüm

Murat Boz'dan tepki çeken paylaşımı için açıklama

Murat Boz'dan tepki çeken paylaşımı için açıklama

NBA yıldızı koronavirüse yakalandı

NBA yıldızı koronavirüse yakalandı

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi karşılaşmaları askıya alındı

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi karşılaşmaları askıya alındı

Trabzonspor'da şok ayrılık!

Trabzonspor'da şok ayrılık!

Koronavirüs EURO 2020'yi de vurdu!

Koronavirüs EURO 2020'yi de vurdu!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Daniel Sturridge futboldan men edildi!

Daniel Sturridge futboldan men edildi!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Fatih Terim'in kızından olay paylaşımlar

Fatih Terim'in kızından olay paylaşımlar

Setanay Cankat'ın işine son verildi

Setanay Cankat'ın işine son verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Futbol sevgisi koronavirüs dinlemedi

Futbol sevgisi koronavirüs dinlemedi

TFF'den koronavirüs önlemli! Tüm çalışanlar kontrolden geçirildi!

TFF'den koronavirüs alarmı! Tüm çalışanlar teste sokuldu!

Spora koronavirüs darbesi! İşte iptal olan tüm organizasyonlar!

Koronavirüs spor dünyasını vurdu! İşte iptal olan tüm organizasyonlar..

UEFA, koronavirüs salgını nedeniyle bütün organizasyonlarını ertelediğini açıkladı!

UEFA'dan koronavirüs açıklaması! Bütün organizasyonlarını iptal etti!

UEFA'dan koronavirüs nedeniyle ertelenen EURO2020 için ilk açıklama!

UEFA'dan EURO2020 açıklaması! "55 ülkenin desteğini aldık"

EURO 2020'nin ardından Copa America'da koronavirüs nedeniyle 2021 yılına ertelendi!

Koronavirüs nedeniyle EURO 2020'nin ardından Copa America da ertelendi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.