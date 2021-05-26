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Futbol: Spor Toto 1. Lig play-off finali

26.05.2021 22:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altınordu: 0 - Altay: 1 - Altay, Adana Demirspor ve GZT Giresunspor'un ardından Süper Lig'e yükselen son takım oldu

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Altınordu: Erhan Erentürk, Yusuf Yalçın Arslan (Dk. 90+2 Burak İnce), Sinan Osmanoğlu, Kahraman Demirtaş, Rahmi Salih Kaya (Dk. 83 Ufuk Budak), Oğulcan Ülgün, Furkan Çil (Dk. 90+2 Ahmet Dereli), Metehan Mimaroğlu (Dk. 83 Şeref Özcan), Recep Aydın, Ahmet İlhan Özek, Hüsamettin Yener (Dk. 60 Enis Destan)

Altay: Cihan Topaloğlu, Cebrail Karayel, Murat Akça, İbrahim Öztürk, Mehmet Erdem Uğurlu, Scuk (Dk. 46 Paixao), Thiam, Poko, Kappel, Ziya Alkurt (Dk. 46 Erhan Çelenk), Regattin (Dk. 90+4 Zeki Yıldırım)

Gol: Dk. 89 Paixao (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 5 Kahraman Demirtaş (Altınordu), Dk. 48 Thiam (Altay)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Altınordu'yu 1-0 yenen Altay, Adana Demirspor ve GZT Giresunspor'un ardından Süper Lig'e yükselen son takım oldu.

66. dakikada Kappel'in sağ kanatta çizgiden taşıyıp arka direğe yaptığı ortada Paixao, topu Erhan Çelenk'e indirdi. Erhan Çelenk hamle yapsa da meşin yuvarlağa dokunamadı ve top dışarı çıktı.

68. dakikada Altay gole yaklaştı. Mehmet Erdem Uğurlu'nun sol kanattan yerden ortasında altıpas çizgisi üzerindeki Paixao'nun gelişine vurduğu top üst direkten oyuna alanına döndü ve kalecide kaldı.

87. dakikada sağdan Şeref Özcan'ın kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Ahmet İlhan Özek'in kafayla vurduğu topu Cihan Topaloğlu güçlükle direk dibinden çıkardı.

89. dakikada Altay golü buldu. Sağ kanattan Kappel'in ortasını ceza sahası sol çaprazından Erhan Çelenk kafayla topu Paixao'ya indirdi. Altıpas içinde kaleciden önce dokunan Paixao meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

Altay, maçı 1-0 kazanarak Süper Lig'e çıktı.

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