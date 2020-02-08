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Futbol: Süper Lig

İSTANBUL HABERLERİ  | 08.02.2020 19:05 | Son Güncelleme

Beşiktaş: 3 - Gaziantep FK: 0

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Alper Ulusoy, Ali Saygın Ögel, Mehmet Cem Hanoğlu

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Diaby (Dk. 74 Lens), Ljajic (Dk. 46 Boateng), Hutchinson, N'Koudou, Burak Yılmaz (Dk. 82 Umut Nayir)

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Olkowski, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Toşca, Morais, Maxim, Sousa, Güray Vural (Dk. 67 Diarra), Kayode (Dk. 80 Kenan Özer), Muhammet Demir (Dk. 67 Twumasi)

Gol: Dk. 52 Burak Yılmaz (Penaltıdan), Dk. 70 Boateng, Dk. 90+4 Lens (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 39 N'Koudou, Dk. 54 Gökhan Gönül, Dk. 79 Caner Erkin (Beşiktaş), Dk. 47 Kana Bıyık, Dk. 88 Kenan Özer (Gaziantep FK)

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup etti.

52. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. 48. dakikada Elneny'nin ortaladığı topu Hutchinson kafayla ağlara gönderdi. Ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golün ardından hakem Alper Ulusoy, VAR incelemesine başvurdu. Alper Ulusoy monitörde tekrar izlediği görüntünün ardından pozisyon öncesinde elle müdahale olduğuna hükmederek penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşu için topun başına geçen Burak Yılmaz meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

70. dakikada Beşiktaş skoru 2-0 yaptı. Diaby'nin pasıyla sağdan çizgiye inen Gökhan Gönül'ün içeri çevirdiği topu siyah-beyazlı takımın yeni transferi Kevin-Prince Boateng ön direkte tek dokunuşla gole çevirdi: 2-0

76. dakikada Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşu sonrası ceza sahasında yaşanan karambolde Ruiz'in şutunu savunma çizgiden çıkardı.

90. dakikada Caner Erkin'in uzun pasıyla ceza sahasına giren Lens'in vuruşunda kaleci topun ağlarla buluşmasına izin vermedi.

90+4. dakikada Beşiktaş üçüncü golünü attı. Caner Erkin'in soldan ortasına ceza sahası içinde yükselen Lens kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0

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Beşiktaş Futbol Gaziantep FK Süper Lig

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