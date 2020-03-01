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Futbol: Süper Lig

ANKARA HABERLERİ  | 01.03.2020 17:02 | Son Güncelleme

MKE Ankaragücü: 0 - Demir Grup Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Stat: Eryaman

Hakemler: Ümit Öztürk, Mehmet Salih Mazlum, Deniz Caner Özaral

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Cebrail Karayel, Lukasik, Stanojevic, Lobjanidze, Rodrigues, Michalak (Dk. 41 Faty), Orgill

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Fatih Aksoy, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş, Fernando, Yatabare

Kırmızı kart: Dk. 36 Stanojevic (MKE Ankaragücü)

Süper Lig'in 24. haftasındaki MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

12. dakikada Uğur Çiftçi'nin pasında ceza sahası sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Mert Hakan Yandaş'ın şutunda top uzak kale direğinin yanından dışarı çıktı.

20. dakikada Michalak'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta savunmanın karşıladığı top Rodrigues'in önünde kaldı. Rodrigues'in ceza sahası sol çaprazından çektiği şutta top auta gitti.

24. dakikada Goiano'nun sağ kanattan ortasında, Fernando'nun penaltı noktası üzerinden yaptığı kafa vuruşunda top kalecide kaldı.

40. dakikada MKE Ankaragücü gole çok yaklaştı. Lukasik'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Gürcü futbolcu Lobjanidze'nin şutunda kaleci Samassa, topu ayağıyla çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

- Şehitler anıldı

İdlib'de şehit düşen askerler anısına maç öncesi bir dakikalık saygı duruşu yapılırken, hakemler ve futbolcular sahaya "Milletimizin başı sağ olsun" yazılı pankartla çıktı.

Başkent ekibi, ısınma ve seremoniye şehitlerin anısına hazırlanan siyah formayla çıkarken, Demir Grup Sivassporlu futbolcular da ısınma çalışmalarını Türk bayraklı tişörtle gerçekleştirdi.

Şehitlerin isimleri anons edilirken, taraftarlar "burada" diye karşılık verdi. Karşılaşmanın oynandığı Eryaman Stadı da Türk bayraklarıyla donatıldı.

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