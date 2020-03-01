Futbol: Süper Lig

24. dakikada Goiano'nun sağ kanattan ortasında, Fernando'nun penaltı noktası üzerinden yaptığı kafa vuruşunda top kalecide kaldı.

40. dakikada MKE Ankaragücü gole çok yaklaştı. Lukasik'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Gürcü futbolcu Lobjanidze'nin şutunda kaleci Samassa, topu ayağıyla çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

- Şehitler anıldı

İdlib'de şehit düşen askerler anısına maç öncesi bir dakikalık saygı duruşu yapılırken, hakemler ve futbolcular sahaya "Milletimizin başı sağ olsun" yazılı pankartla çıktı.

Başkent ekibi, ısınma ve seremoniye şehitlerin anısına hazırlanan siyah formayla çıkarken, Demir Grup Sivassporlu futbolcular da ısınma çalışmalarını Türk bayraklı tişörtle gerçekleştirdi.

Şehitlerin isimleri anons edilirken, taraftarlar "burada" diye karşılık verdi. Karşılaşmanın oynandığı Eryaman Stadı da Türk bayraklarıyla donatıldı.

