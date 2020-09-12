Futbol: Süper Lig

17. dakikada Galatasaray yarı alanının ortalarında sağ kanatta kazanılan serbest vuruşu, Güray Vural kullandı. Bu oyuncunun kaleye gönderdiği sert şutta, kaleci Fatih Öztürk meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

28. dakikada sarı-kırmızılı ekip, farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen ev sahibi takım atağında Falcao'nun ara pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Emre Kılınç, topu Günay'ın üzerinden ağlara yolladı: 2-0.

32. dakikada Emre Kılınç'tan orta sahada kaptığı topu Kenan Özer'e aktaran Djilobodji, koşusuna devam etti. Kenan'ın pasıyla kaleci Fatih Öztürk ile karşı karşıya kalan Djilobodji, rakibinin zamanında kalesini terk etmesinden dolayı istediği vuruşu yapamadı ve top yandan auta çıktı.

34. dakikada Belhanda'nın pasında savunma arkasına sarkan Feghouli'nin karşı karşıya vuruşunda, kaleci Günay Güvenç topu kornere çeldi.

35. dakikada Belhanda'nın sağdan kullandığı kornerde arka direkteki Luyindama'nın kafayla vurduğu topu Günay soluna uzanarak kurtardı. Sağa açılan topu alan Belhanda yine orta yaptı. Ceza sahasına indirilen meşin yuvarlağa penaltı noktası civarında Feghouli vurdu. Ancak Günay, bu kez de sağına gelen topu çıkardı.