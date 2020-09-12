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Futbol: Süper Lig

İSTANBUL HABERLERİ  | 12.09.2020 20:56 | Son Güncelleme

Galatasaray: 3 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Bahattin Şimşek, İbrahim Bozbey, İlker Takpak

Galatasaray: Fatih Öztürk, Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Feghouli, Belhanda, Emre Kılınç, Arda Turan, Falcao

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana Bıyık, Kubilay Aktaş, Morais, Sousa, Maxim, Güray Vural, Andre, Kenan Özer

Goller: Dk. 8 (penaltıdan) ve 40 Falcao, Dk. 28 Emre Kılınç (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 7 Kubilay Aktaş (Gaziantep FK), Dk. 23 Luyindama (Galatasaray)

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK'yi ağırlayan Galatasaray, ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

7. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Feghouli'nin hafif sol çaprazdan şutunda top ceza sahasındaki Kubilay Aktaş'tan döndü. Pozisyonda devam kararı veren hakem Bahattin Şimşek, oyun durduktan sonra VAR'dan pozisyonu yendiden izledi ve Kubilay'ın elle oynadığına hükmederek penaltı noktasını gösterdi.

8. dakikada penaltıyı kullanan Falcao, şık bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.

15. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda uygun durumda topla buluşan Belhanda'nın vuruşunda, kaleci Günay Güvenç yatarak meşin yuvarlağın sahibi oldu.

17. dakikada Galatasaray yarı alanının ortalarında sağ kanatta kazanılan serbest vuruşu, Güray Vural kullandı. Bu oyuncunun kaleye gönderdiği sert şutta, kaleci Fatih Öztürk meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

28. dakikada sarı-kırmızılı ekip, farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen ev sahibi takım atağında Falcao'nun ara pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Emre Kılınç, topu Günay'ın üzerinden ağlara yolladı: 2-0.

32. dakikada Emre Kılınç'tan orta sahada kaptığı topu Kenan Özer'e aktaran Djilobodji, koşusuna devam etti. Kenan'ın pasıyla kaleci Fatih Öztürk ile karşı karşıya kalan Djilobodji, rakibinin zamanında kalesini terk etmesinden dolayı istediği vuruşu yapamadı ve top yandan auta çıktı.

34. dakikada Belhanda'nın pasında savunma arkasına sarkan Feghouli'nin karşı karşıya vuruşunda, kaleci Günay Güvenç topu kornere çeldi.

35. dakikada Belhanda'nın sağdan kullandığı kornerde arka direkteki Luyindama'nın kafayla vurduğu topu Günay soluna uzanarak kurtardı. Sağa açılan topu alan Belhanda yine orta yaptı. Ceza sahasına indirilen meşin yuvarlağa penaltı noktası civarında Feghouli vurdu. Ancak Günay, bu kez de sağına gelen topu çıkardı.

40. dakikada Galatasaray bir gol daha buldu. Sarı-kırmızılı takımda gelişigüzel uzaklaştırılan top sağ kanattaki Feghouli'ye pas oldu. Rakibinden şık bir şekilde sıyrılan Cezayirli futbolcu, bekletmeden pasını ters kanattan ceza sahasına hareketlenen Falcao'ya aktardı. Kolombiyalı futbolcu, tek vuruşla fileleri havalandırdı: 3-0.

Müsabakanın ilk yarısı sarı-kırmızılı ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

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