Futbol: Süper Lig

38. dakikada ceza sahasında Nwakaeme ile Lopes'in mücadelesinde Nwakaeme'nin yerde kaldığı pozisyonun ardından hakem hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izleyen Volkan Bayarslan kararını iptal etti.

45. dakikada Abdülkadir Ömür'ün kullandığı serbest vuruşta kaleci Pantilimon'un müdahalesi sonucu top üstten kornere çıktı.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle tamamlandı.

Yukatel Denizlispor'un yeni oyuncularından kaleci Pantilimon, ilk kez 11'de yer aldı. Trabzonspor'un kadrosuna dahil ettiği Baker ve Afobe ilk 11'de kendilerine şans buldu.

