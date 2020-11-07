Futbol: Süper Lig

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Serkan Tokat, Yusuf Bozdoğan, Ata Yıldırım

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Sadiku, Tarkan Serbest, Haddadi, Yusuf Erdoğan (Dk. 89 Ahmet Oğuz), Aytaç Kara, Tirpan, Hajradinovic, Hodzic (Dk. 66 Varga), Koita (DK. 83 Alan)

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Mert Yılmaz (Dk. 46 Gökdeniz Bayrakdar), Sidney Sam, Nuri Şahin (Dk. 90+6 Ersan Adem Gülüm), Fredy, Podolski, Orgill (DK. 72 Eren Albayrak)

Goller: Dk. 8 Koita, Dk. 65 Hodzic (Kasımpaşa), Dk. 72 Veysel Sarı, Dk. 90+2 Sidney Sam (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 62 Sadiku, Dk. 82 Tirpan, Dk. 90+6 Haddadi (Kasımpaşa)

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 8. hafta maçında Kasımpaşa, ağırladığı Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

55. dakikada Bünyamin Balcı'nın sağdan ortasında Gökdeniz Bayrakdar topa kafayı vurdu. Kalecinin çeldiği meşin yuvarlak Sidney Sam'ın önende kaldı. Sidney Sam topu ağlara gönderse de Video Yardımcı Hakem (VAR) merkezinden gelen uyarı sonrası pozisyonu kenara gelip izleyen hakem golü faul gerekçesiyle iptal etti.