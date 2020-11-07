Futbol: Süper Lig

Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Serkan Tokat, Yusuf Bozdoğan, Ata Yıldırım
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Sadiku, Tarkan Serbest, Haddadi, Yusuf Erdoğan (Dk. 89 Ahmet Oğuz), Aytaç Kara, Tirpan, Hajradinovic, Hodzic (Dk. 66 Varga), Koita (DK. 83 Alan)
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Mert Yılmaz (Dk. 46 Gökdeniz Bayrakdar), Sidney Sam, Nuri Şahin (Dk. 90+6 Ersan Adem Gülüm), Fredy, Podolski, Orgill (DK. 72 Eren Albayrak)
Goller: Dk. 8 Koita, Dk. 65 Hodzic (Kasımpaşa), Dk. 72 Veysel Sarı, Dk. 90+2 Sidney Sam (Fraport TAV Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 62 Sadiku, Dk. 82 Tirpan, Dk. 90+6 Haddadi (Kasımpaşa)
İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 8. hafta maçında Kasımpaşa, ağırladığı Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı.
55. dakikada Bünyamin Balcı'nın sağdan ortasında Gökdeniz Bayrakdar topa kafayı vurdu. Kalecinin çeldiği meşin yuvarlak Sidney Sam'ın önende kaldı. Sidney Sam topu ağlara gönderse de Video Yardımcı Hakem (VAR) merkezinden gelen uyarı sonrası pozisyonu kenara gelip izleyen hakem golü faul gerekçesiyle iptal etti.
63. dakikada ceza sahasından çıkmaya çalışan Kasımpaşa topu Antalyasporlulara kaptırdı. Podolski ceza sahası önünden meşin yuvarlağı topukla Gökdeniz'in önünde bıraktı. Sağ çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kalan Gökdeniz'in meşin yuvarlağa vuruşunda kaleci kurtardı.
65. dakikada Kasımpaşa farkı ikiye çıkardı. Hajradinovic'in sağdan ortasında topla buluşan Hodzic, topu kafasıyla kalecinin üzerinden aşırarak ağlarla buluşturdu: 2-0
72. dakikada Antalyaspor farkı 1'e indirdi. Nuri Şahin'in sağdan kullandığı serbest vuruşta Veysel Sarı, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 2-1
77. dakikada Tirpan'ın ceza sahası içinden şutunda defanstan seken topa yine ceza sahası içinde Yusuf Erdoğan vurdu. Meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
90+2. dakikada Antalyaspor tekrar beraberliği yakaladı. Eren Albayrak'ın ortasında Tarkan Serbest'ten ceza sahası içinde seken top Sidney Sam'de kaldı. Penaltı noktasında meşin yuvarlakla buluşan Sam, Kasımpaşalı 4 oyuncuya rağmen topu ağlara gönderdi: 2-2
Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona erdi.