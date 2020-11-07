YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

İSTANBUL HABERLERİ  | 07.11.2020 15:39 | Son Güncelleme

Kasımpaşa: 2 - Fraport TAV Antalyaspor: 2

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Serkan Tokat, Yusuf Bozdoğan, Ata Yıldırım

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Sadiku, Tarkan Serbest, Haddadi, Yusuf Erdoğan (Dk. 89 Ahmet Oğuz), Aytaç Kara, Tirpan, Hajradinovic, Hodzic (Dk. 66 Varga), Koita (DK. 83 Alan)

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Mert Yılmaz (Dk. 46 Gökdeniz Bayrakdar), Sidney Sam, Nuri Şahin (Dk. 90+6 Ersan Adem Gülüm), Fredy, Podolski, Orgill (DK. 72 Eren Albayrak)

Goller: Dk. 8 Koita, Dk. 65 Hodzic (Kasımpaşa), Dk. 72 Veysel Sarı, Dk. 90+2 Sidney Sam (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 62 Sadiku, Dk. 82 Tirpan, Dk. 90+6 Haddadi (Kasımpaşa)

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 8. hafta maçında Kasımpaşa, ağırladığı Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

55. dakikada Bünyamin Balcı'nın sağdan ortasında Gökdeniz Bayrakdar topa kafayı vurdu. Kalecinin çeldiği meşin yuvarlak Sidney Sam'ın önende kaldı. Sidney Sam topu ağlara gönderse de Video Yardımcı Hakem (VAR) merkezinden gelen uyarı sonrası pozisyonu kenara gelip izleyen hakem golü faul gerekçesiyle iptal etti.

63. dakikada ceza sahasından çıkmaya çalışan Kasımpaşa topu Antalyasporlulara kaptırdı. Podolski ceza sahası önünden meşin yuvarlağı topukla Gökdeniz'in önünde bıraktı. Sağ çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kalan Gökdeniz'in meşin yuvarlağa vuruşunda kaleci kurtardı.

65. dakikada Kasımpaşa farkı ikiye çıkardı. Hajradinovic'in sağdan ortasında topla buluşan Hodzic, topu kafasıyla kalecinin üzerinden aşırarak ağlarla buluşturdu: 2-0

72. dakikada Antalyaspor farkı 1'e indirdi. Nuri Şahin'in sağdan kullandığı serbest vuruşta Veysel Sarı, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 2-1

77. dakikada Tirpan'ın ceza sahası içinden şutunda defanstan seken topa yine ceza sahası içinde Yusuf Erdoğan vurdu. Meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

90+2. dakikada Antalyaspor tekrar beraberliği yakaladı. Eren Albayrak'ın ortasında Tarkan Serbest'ten ceza sahası içinde seken top Sidney Sam'de kaldı. Penaltı noktasında meşin yuvarlakla buluşan Sam, Kasımpaşalı 4 oyuncuya rağmen topu ağlara gönderdi: 2-2

Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDamla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendiDamla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendi
Red Bull'dan yaza özel yeni lezzetRed Bull'dan yaza özel yeni lezzet
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Balıkesir’de polis 12 silah ele geçirdi
Balıkesir’de polis 12 silah ele geçirdi
Tavşanlı’dan İzmir’e yardım tırı
Tavşanlı’dan İzmir’e yardım tırı
Karabük'te çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
Karabük'te çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
Mutluluğa ilk pedalı Başkan Kartoğlu çevirdi
Mutluluğa ilk pedalı Başkan Kartoğlu çevirdi
Esteticium’dan kadınlara tıraşsız saç ekimi ayrıcalığı
Esteticium’dan kadınlara tıraşsız saç ekimi ayrıcalığı
Kayserispor'da, Hatayspor maçı hazırlıkları devam ediyor
Kayserispor'da, Hatayspor maçı hazırlıkları devam ediyor

İstanbul Namaz Vakitleri 7 Kasım Cumartesi

İmsak
06:08
Sabah
07:35
Öğle
12:53
İkindi
15:35
Akşam
18:00
Yatsı
19:22

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 7 Kasım Cumartesi

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Bolluca Eczanesi
Arnavutkoy
Canan Eczanesi
Arnavutkoy
Soydan Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Metruk bina yıkım rekoru Kartal’ın
Metruk bina yıkım rekoru Kartal’ın
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Kartal’da deprem anında yangın müdahale ve kurtarma tatbikatı yapıldı
Kartal’da deprem anında yangın müdahale ve kurtarma tatbikatı yapıldı
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
E-ticaret Sektöründe Dropshipping Yöntemine İlgi Artıyor
E-ticaret Sektöründe Dropshipping Yöntemine İlgi Artıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.