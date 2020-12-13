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Futbol: Süper Lig

ANTALYA HABERLERİ  | 13.12.2020 21:19 | Son Güncelleme

Aytemiz Alanyaspor: 2 - Beşiktaş: 1

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Tayfur Bingöl, Siopis (Dk. 90+6 Umut Güneş), Berkan İsmail Kutlu, Bakasetas (Dk. 86 Fatih Aksoy), Davidson (Dk. 86 Efkan Bekiroğlu), Bareiro (Dk. 66 Mustafa Pektemek), Babacar

Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Rosier (Dk. 46 N'Koudou), Welinton, Montero, Rıdvan Yılmaz, Hutchinson (Dk. 83 Oğuzhan Özyakup), Dorukhan Toköz, Ghezzal (Dk. 83 Güven Yalçın), De Souza, Larin (Dk. 46 Mensah), Aboubakar

Goller: Dk. 26 (Penaltıdan) ve 79 Bakasetas (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 89 Aboubakar (Penaltıdan) (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Dk. 82 Babacar (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 34 Rosier, Dk. 70 Ghezzal, Dk. 90+5 Montero (Beşiktaş), Dk. 57 Tayfur Bingöl, Dk. 89 Efkan Bekiroğlu, Dk. 90+5 Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)

Süper Lig'in 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

51. dakikada sol taraftan topla ceza sahasına giren N'Koudou'nun içeri çevirdiği meşin yuvarlağa Alanyaspor savunmasından ters bir kafa vuruşu geldi. Kaleci Marafona son anda topu çizgiden çıkardı.

65. dakikada sol taraftan topla ceza sahasına giren N'Koudou'ya Alanyaspor defansı müdahale etti. Ceza yayına doğru gelen topu önünde bulan Mensah'ın vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

67. dakikada Tayfur Bingöl, ceza yayı üzerinden şutunu çekti. Kaleci Utku Yuvakuran meşin yuvarlağı uzanarak çıkardı.

76. dakikada Beşiktaş ceza yayı üzerinden kazanılan serbest vuruşta topun başına Bakasetas geçti. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.

79. dakikada Aytemiz Alanyaspor, farkı 2'ye çıkardı. Sol taraftan ceza sahasına giren Tayfur Bingöl, topu Bakasetas'ın önüne bıraktı. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0

89. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Sol taraftan ceza sahasına giren Güven Yalçın, Efkan Bekiroğlu ile mücadelesinde yerde kaldı. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Aboubakar, farkı bire indirdi: 2-1

Aytemiz Alanyaspor, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

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