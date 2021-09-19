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Futbol: Süper Lig

19.09.2021 21:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atakaş Hatayspor: 2 - Yukatel Kayserispor: 1

Stat: Yeni Hatay

Hakemler: Alper Ulusoy, Furkan Ürün, Selahattin Altay

Atakaş Hatayspor: Munir, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Kamil Ahmet Çörekçi, Adekugbe, Onur Ergün (Dk. 70 Boudjemaa), Ribeiro, Kamara (Dk. 46 Lobjanidze) Traore (Dk. 90+4 Sackey), El Kaabi, (DK. 90 Saint Louis) Diouf

Yukatel Kayserispor: Lung, Onur Bulut, Kolovetsios, Yasir Subaşı, Ramazan Civelek (Dk. 66 Hosseini), Attamah (Dk. 80 Fernandes), İbrahim Akdağ, Emrah Başsan (Dk. 46 Cardoso), Thiam, Mensah (Dk. 66 Mane), Gökhan Sazdağı (Dk. 60 Kemen)

Goller: Dk. 4 Mensah (Yukatel Kayserispor), Dk. 52 Diouf, Dk. 71 El Kaabi (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Fatih Kurucuk, Dk. 37 Onur Ergün, Dk. 89 Boudjemaa, Dk. 90 Munir (Atakaş Hatayspor) Dk. 53 Attamah, Dk. 64 Kemen (Yukatel Kayserispor)

Süper Lig'in 5. haftasında Atakaş Hatayspor, konuk ettiği Yukatel Kayserispor'u 2-1 yendi.

48. dakikada sağ kanattan yapılan ortaya ceza sahası içinde Diouf'un kafa vuruşunu, kaleci Lung topu çıkardı.

52. dakikada Hatayspor beraberliği yakaladı. Lobjanidze'nin sağ çaprazdan ceza sahası içine ortasında Diouf, meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi: 1-1.

62. dakikada Traore'nin ceza sahası dışından çektiği şutta top üst direkten geri döndü.

71. dakikada Hatayspor öne geçti. Ceza sahası içinde topu önünde bulan El Kaabi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1.

85. dakikada Lobjanidze'nin ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.

Karşılaşma ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle son buldu.

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