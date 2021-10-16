Futbol: Süper Lig

Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül

Hakemler: Mete Kalkavan, Samet Çiçek, Yusuf Bozdoğan

Demir Grup Sivasspor: Muammer Yıldırım, Ahmet Oğuz (Dk. 46 Erdoğan Yeşilyurt), Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Ulvestad (Dk. 46 Cofie), Jorge Felix, Pedro Henrique (Dk. 88 Sefa Yılmaz), Gradel, Kayode (Dk. 75 Yatabare)

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Naldo, Veysel Sarı (Dk. 90 Bahadır Öztürk), Kudriashov, Güray Vural, Bünyamin Balcı, Hakan Özmert, Fredy (Dk. 90+1 Ufuk Akyol), Amilton (Dk. 74 Ghacha), Doğukan Sinik (Dk. 74 Eren Albayrak), Crivelli (Dk. 59 Wright)

Goller: Dk. 10 Caner Osmanpaşa, Dk. 45+4 Kayode (Demir Grup Sivasspor), Dk. 24 Fredy, Dk. 42 Doğukan Sinik (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 10 Bünyamin Balcı, Dk. 45+5 Boffin, Dk. 48 Amilton, Dk. 56 Crivelli, Dk. 84 Fredy, Dk. 90+6 Güray Vural (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 81 Pedro Henrique, Dk. 82 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)

SİVAS (AA) - Süper Lig'in 9. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Fraport TAV Antalyaspor 2-2 berabere kaldı.

49. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ortasında ceza alanı içinde iyi yükselen Kayode'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

67. dakikada ev sahibi ekibin sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza yayının gerisinde topla buluşan Pedro Henrique'nin vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

85. dakikada Demir Grup Sivasspor sol çaprazdan serbest vuruş kazandı. Gradel'in altıpasa doğru gönderdiği topu, kaleci Boffin çift yumrukla uzaklaştırdı.

Karşılaşma 2-2 sona erdi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz