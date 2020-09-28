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Futbol: Süper Lig'de görünüm

İSTANBUL HABERLERİ  | 28.09.2020 22:19 | Son Güncelleme

Ligin 3. haftası, oynanan tek maçla tamamlandı

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 3. hafta, yapılan tek maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Fraport TAV Antalyaspor, Yukatel Denizlispor'u 1-0 yendi.

Gençlerbirliği'nin maç yapmadan (BAY) geçtiği ligin 3. haftasında oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:

Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir: 2-0

Hes Kablo Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-3

Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: 1-0

Göztepe-Gaziantep FK: 2-2

Trabzonspor-Yeni Malatyaspor: 3-1

Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor: 1-1

İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş: 4-1

Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü: 0-0

Galatasaray-Fenerbahçe: 0-0

Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Denizlispor: 1-0

- Puan durumu

Süper Lig'de 3. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

#TakımOGBMAYAVP1FATİH KARAGÜMRÜK321072572AYTEMİZ ALANYASPOR321051473GALATASARAY321051474FRAPORT TAV ANTALYASPOR321041375ATAKAŞ HATAYSPOR321030376BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR320164267GÖZTEPE312084458FENERBAHÇE312021159İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR2110413410TRABZONSPOR3111440411BEŞİKTAŞ311156-1412DEMİR GRUP SİVASSPOR311123-1413KASIMPAŞA3102220314HES KABLO KAYSERİSPOR310225-3315GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ302157-2216MKE ANKARAGÜCÜ201112-1117GENÇLERBİRLİĞİ201102-2118ÇAYKUR RİZESPOR301225-3119YENİ MALATYASPOR301227-5120YUKATEL DENİZLİSPOR301216-5121MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 300306-60- 4. haftanın programı

Süper Lig'de 4. haftanın programı şöyle:

2 Ekim Cuma:

20.00 MKE Ankaragücü-Hes Kablo Kayserispor (Eryaman)

20.00 Gaziantep FK-Trabzonspor (Kalyon)

3 Ekim Cumartesi:

13.30 Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Malatya)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Çaykur Rizespor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Medipol Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Fenerbahçe-Fatih Karagümrük (Ülker)

4 Ekim Pazar:

13.30 Yukatel Denizlispor-İttifak Holding Konyaspor (Denizli Atatürk)

16.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Vodafone Park)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

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