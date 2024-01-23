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Türk futbolunda bir ilk! Kulüpler Birliği de yayın ihalesine giriyor... Türk futbolunun seyrini değiştirecek karar

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
23.01.2024 22:58 | Son Güncelleme:
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Türkiye Futbol Federasyonu naklen yayın ihalesi yaklaşırken, Kulüpler Birliği'nden herkesi şaşırtan bir hamle geldi. Kulüpler Birliği Vakfı ihaleye katılma kararı alırken, Türk futbolunda yeni bir sayfa açılabilir. İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in yeni naklen yayın ihalesine hazırlanırken Kulüpler Birliği'nden beklenmedik bir hamle geldi.

Kulüpler Birliği Vakfı'nın (KBV) son toplantısında Türk futbolunun seyrini değiştirecek bir karar alındığı ve bunun hayata geçirildiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre; mevcut yayıncı kuruluş beIN Group'un ihaleye son anda girmesi ve/veya beklenenden daha düşük bir teklifte bulunmasını önlemek amacıyla Kulüpler Birliği Vakfı'nın 'iktisadi işletme' vasfını da kullanarak TFF'ye 300 bin TL yatırdı ve ihale şartnamesini aldı.

HER MAÇA AYRI PAZARLAMA

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Kulüpler Birliği Vakfı'nın naklen yayın ihalesine girerek hakları satın almak istediği, masadaki seçenekler arasında, her maçın ayrı ayrı pazarlanmasının da olduğu öğrenildi.

YASAYA UYGUN

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Vakıflar kazanç paylaşma amacı taşımıyor. Ancak 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu'nun 26. maddesinde belirtildiği üzere, vakıflar; amacını gerçekleştirmeye yardımcı olmak ve vakfa gelir temin etmek amacıyla, iktisadi işletme kurabilir ve kurulmuş şirketlere ortak olabilirler.

Kulüpler Birliği Vakfı'nın bu yasa çerçevesinde ihaleye girmek için harekete geçtiği belirtiliyor.

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