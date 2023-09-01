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Futbol tarihine geçecek teklif! Salah da Suudi Arabistan'a mı gidiyor?

01.09.2023 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbolda Suudi Arabistan rüzgarı esmeye devam ediyor. Birçok dünya yıldızını Avrupa'dan söküp alan Suudi Arabistan kulüpleri tüm dengeleri değiştirmiş durumda. Liverpool formasıyla fırtınalar estiren Salah'a yapılan son teklif baş döndürücü...

Futbol tarihine geçecek teklif! Salah da Suudi Arabistan'a mı gidiyor?
Mohamed Salah

Mohamed Salah

MSR Mısır
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Liverpool
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Geçtiğimiz günlerde Liverpool kariyerinde 187 gole ulaşan Salah, kulüp tarihinin en skorer futbolcuları listesinde Steven Gerrard'ı (186) geride bırakarak 5. sıranın sahibi olmuştu. Taraftarların sevgilisi haline gelen Mısırlı futbolcu için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.

AL ITTİHAD'DAN SALAH ATAĞI

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Benzema transferiyle kendini tanıtan Suudi Arabistan kulübü Al Ittihad, şimdi de Salah'ı kadrosuna katmak için tüm imkanlarını seferber ediyor. Yıllık 200 milyon pound teklif edilen Salah'ın kafası bir hayli karıştı.

SON TEKLİFTEN SONRA TOPU LIVERPOOL'A ATTI

MoWol

Kendisine yapılan 200 milyon pound'luk teklifin ardından Salah topu Liverpool'a attı. Takımının vereceği karara göre hareket edeceğini söyleyen Salah beklemeye geçti.

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Liverpool Suudi Arabistan salah de

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