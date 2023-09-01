Futbol tarihine geçecek teklif! Salah da Suudi Arabistan'a mı gidiyor?

Geçtiğimiz günlerde Liverpool kariyerinde 187 gole ulaşan Salah, kulüp tarihinin en skorer futbolcuları listesinde Steven Gerrard'ı (186) geride bırakarak 5. sıranın sahibi olmuştu. Taraftarların sevgilisi haline gelen Mısırlı futbolcu için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.

AL ITTİHAD'DAN SALAH ATAĞI

Benzema transferiyle kendini tanıtan Suudi Arabistan kulübü Al Ittihad, şimdi de Salah'ı kadrosuna katmak için tüm imkanlarını seferber ediyor. Yıllık 200 milyon pound teklif edilen Salah'ın kafası bir hayli karıştı.

SON TEKLİFTEN SONRA TOPU LIVERPOOL'A ATTI

Kendisine yapılan 200 milyon pound'luk teklifin ardından Salah topu Liverpool'a attı. Takımının vereceği karara göre hareket edeceğini söyleyen Salah beklemeye geçti.

