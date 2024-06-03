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Futbol tarihini değiştirecek transfer açıklanıyor! Fransız yıldız Kylian Mbappe resmen Real Madrid'de!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
03.06.2024 17:10
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PSG ile kontratı bittikten sonra sözleşme yenilemeyen Kylian Mbappe, Real Madrid ile anlaşma sağlamıştı. İspanyol devinin açıklamaya hazırladığı bu anlaşmanın tüm detayları ortaya çıktı.

Futbol tarihini değiştirecek transfer açıklanıyor! Fransız yıldız Kylian Mbappe resmen Real Madrid'de!
Kylian Mbappe

Kylian Mbappe

FRA Fransa
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Futbol tarihini değiştirecek transferin açıklanması an meselesi. Aktif olarak en değerli futbolcular listesinin başında yer alan Mbappe, Real Madrid ile anlaşma sağladı. PSG'ye 1 kuruş bile bonservis ödemeden yapılan bu transfer dünya basınında manşetlerde...

PSG İLE SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ

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Fransız devi PSG ile sözleşmesi sona ermesinin ardından takımdan ayrılacağını açıklayan Mbappe kısa süre içinde hayallerindeki takım Real Madrid ile el sıkıştı.

MAAŞI BELLİ OLDU

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Real Madrid'in 5 yıllık sözleşme teklifini kabul eden Kylian Mbappe, İspanyol devinden yıllık 57.5 milyon euro para kazanacak. Bonuslarla birlikte bu rakamın 70 milyon euro'yu bulması bekleniyor.

100 MİLYON EURO İMZA PARASI

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Mbappe'yi ikna edebilmek için çok çaba harcamayan Real Madrid, Fransız oyuncuya imza parası olarak da 100 milyon euro para ödedi. PSG ile bu sezon 48 maça çıkan Mbappe, 44 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

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