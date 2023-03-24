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'Futbol tarihinin en ciddi olaylarından biri!' İspanya La Liga karıştı! Barcelona'ya bir darbe de başkan Javier Tebas'tan geldi...

24.03.2023 22:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya La Liga kurumunun başkanı Javier Tebas, hakemlerle ilgili bilgi almak için için bir şirkete para ödemekle suçlanan Barcelona hakkında ağır ifadeler kullandı.

'Futbol tarihinin en ciddi olaylarından biri!' İspanya La Liga karıştı! Barcelona'ya bir darbe de başkan Javier Tebas'tan geldi...

İspanya'da 1. ve 2. futbol kulüplerinin bağlı olduğu La Liga kurumunun başkanı Javier Tebas, hakemlerle ilgili bilgi almak için bir şirkete para ödemekle suçlanan Barcelona'nın, tarihinin en ciddi olaylarından biriyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

"TARİHİN EN CİDDİ OLAYLARINDAN BİRİ"

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Marca gazetesinin düzenlediği bir etkinlikte konuşan Tebas, "Barcelona, tüm olanlardan dolayı UEFA ve FIFA'nın açtığı soruşturmalardan endişe duymalı. Bu olay itibar anlamında futbol tarihin en ciddi olaylarından biri." dedi.

"BENCE SUÇ TEŞKİL EDİYOR"

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"Negreira olayı" olarak kamuoyunda adlandırılan Barcelona ile ilgili iddialar çıktığından bu yana uykularının bölündüğünü anlatan Tebas, "Burada iki şey var. Biri hakemlerin satın alınabileceği ve bununla ilgili hiçbir delil yok. Diğeri ise hakem kararlarını etkilemek için lobi yapılması ki bu çok ciddi bir şey. Hakemleri etkilemek için para ödenmesi spor alanında çok ciddi bir olay ve bence suç teşkil ediyor." şeklinde konuştu.

"BARCELONA RAHAT OLAMAZ"

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La Liga Başkanı, Barcelona'ya verilecek olası cezalarla ilgili bir yorum yapmaktan kaçınsa da, FIFA'nın Katalan kulübünün ligdeki puanını düşüremeyeceğini, Avrupa kupalarından men gibi bir cezanın ise UEFA'ya bağlı olacağını belirterek, "Haberler çıkıyor ve çıkmaya da devam edecektir çünkü medyanın rolünü yerine getirmesi kaçınılmaz. Bu yüzden Barça rahat olamaz. Barça yönetimi İspanyol futbolunun ve kendi takımının taraftarlarını rahatlatmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"NEGREIRA" OLAYI

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İspanya'da maliye, eski Hakem Teknik Kurulu Başkan Yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira'nın sahibi olduğu DASNIL 95 SL adlı şirketi vergi kaçırma iddiasıyla soruştururken, Barcelona'nın bu şirkete 2001-2018 yılları arasında toplamda 7,3 milyon avro ödediği ortaya çıkmıştı.

Barcelona'da mevcut yönetim tüm iddiaları yalanlasa da, Negreira dışında Barcelona Kulübüne, eski başkanlardan Jose Maria Bartomeu ve Sandro Rosell ile eski iki yöneticiye karşı, "sporda yolsuzluk, kulüp yönetiminde usulsüzlük ve sahte ticari belge düzenlemek" suçlamalarıyla dava açılması için yasal girişim başlatıldı.

İddialarla ilgili İspanya Futbol Federasyonu, FIFA ve UEFA bünyelerindeki disiplin kurumları aracılığıyla soruşturma yürütme kararı almıştı.

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