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Futbol: TFF 1. Lig

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 08.02.2020 18:58 | Son Güncelleme

Eskişehirspor: 3 - Altınordu: 0

Stat: Eskişehir

Hakemler: Emre Malok, Selahattin Altay, Hasan Hüseyin Tetik

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Mevlüt Çelik, Alperen Kocabaş, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat (Dk. 88 Erdal Akdarı), Furkan Balaban, Mehmet Özcan, İbrahim Halil Öner (Dk. 77 Metehan Altunbaş), Kıvanç Karakaş (Dk. 67 Tolga Yakut), Mete Kaan Demir, Cemali Sertel

Altınordu: Erhan Erentürk, Ravil Tagir, Oğulcan Ülgün (Dk. 34 Berkay Samancı), Kemal Rüzgar (Dk. 46 Yasin Ozan), Ali Yaşar, Hüseyin Atakan Üner, Metehan Mimaroğlu, Furkan Çil, Okan Derici (Dk. 68 Burak İnci), Onur Taha Takır, Sinan Osmanoğlu

Goller: Dk. 10 ve Dk. 56 Mete Kaan Demir, Dk. 79 Mehmet Feyzi Yıldırım (Penaltıdan) (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Dk. 70 İbrahim Halil Öner, Dk. 83 Mehmet Feyzi Yıldırım (Eskişehirspor), Dk.79 Erhan Erentürk, Dk. 90 Furkan Çil (Altınordu)

ESKİŞEHİR (AA) - TFF 1. Lig'in 21. haftasında Eskişehirspor, evinde Altınordu’yu 3-0 mağlup etti.

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Altınordu Eskişehirspor Lig Maç

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Odunpazari
Işık Eczanesi
Tepebasi
İdil Eczanesi
Odunpazari
Yeni Güneş Eczanesi
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