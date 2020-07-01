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Futbol: TFF 1. Lig

BOLU HABERLERİ  | 01.07.2020 19:47 | Son Güncelleme

Boluspor: 1 - Hatayspor: 0

Stat: Atatürk

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Murat Şener, Ali Tuna

Boluspor: Mosquera, İsmail Konuk, Cumali Bişi, Bilal Kısa (Dk. 61 Gökhan Sazdağı), Mustafa Eskihellaç (Dk. 76 Melih Okutan), Sincere, Fethi Özer, Halilovic, Hayrullah Bilazer, Burak Bekaroğlu, Mustafa Durak (Dk. 83 Arif Morkaya)

Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Rayane (Dk. 57 Alican Özfesli), Mirkan Aydın (Dk. 83 Hamza Gür), Selim Ilgaz (Dk. 87 Yasin Güreler), Gökhan Karadeniz (Dk. 57 Quali), Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Popov, Caner Hüseyin Dağ (Dk. 57 Soner Örnek)

Gol: Dk. 47 Mustafa Eskihellaç (Boluspor)

Kırmızı kart: Dk. 60 Halilovic (Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Mustafa Eskihellaç, Dk. 88 Mosquera, Dk. 90+6 Sincere (Boluspor), Dk. 20 Rayane, Dk. 31 Caner Hüseyin Dağ (Hatayspor)

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, konuk ettiği Hatayspor'u 1-0 yendi.

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