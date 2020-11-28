Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Murat Erdoğan, Samet Çiçek, Abdullah Uğur Sarı
Bereket Sigorta Ümraniyespor: Eyüp Türkaslan, Alaaddin Okumuş, Fernandes (Dk. 79 Okan Derici), Glumac, Gökhan Süzen, Batuhan Artarslan, Yusuf Emre Gültekin (Dk. 20 Ercan Coşkun), Serkan Göksu, Gomis, Mayi (Dk. 66 Sow), Turgut Doğan Şahin (Dk. 66 Akabueze)
Menemenspor: Selmani, Rıdvan Koçak, Furkan Bayır, Ömer Şahbaş, Emre Batuhan Adıgüzel, Taşkın Çalış, Tayfun Aydoğan (Dk. 90 Burak Albayrak), Adamu, Murat Elkatmış (Dk. 46 Mehmet Aytemiz), Tidjani, Kamara (Dk. 85 Yusuf Talum)
Goller: Dk. 53 ve 90+3 Tidjani (Menemenspor)
Kırmızı kart: Dk. 71 Gökhan Süzen (Bereket Sigorta Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 25 Tayfun Aydoğan, Dk. 31 Furkan Bayır, Dk. 31 Batuhan Adıgüzel, Dk. 60 Rıdvan Koçak, Dk. 64 Vedat Erçin (Yedek kulübesinde), Dk. 70 Kamara, Dk. 83 Selmani, Dk. 90 Adamu (Menemenspor)
İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'in 11. hafta maçında Menemenspor deplasmanda Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 2-0 yendi.