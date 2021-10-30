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Futbol: TFF 1.Lig

30.10.2021 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Royal Hastanesi Bandırmaspor : 2 - Yılport Samsunspor :0

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Sarper Barış Saka, Orkun Aktaş, Gökhan Memişoğlu

Royal Hastanesi Bandırmaspor: : Gökhan Değirmenci, Santos, Lokman Gör, Mulumba, Guido Koçer (Dk.66 Levent Ayçiçek), Keny (Dk.90+1 Bilal Ceylan), Okan Alkan (90+1 Kerim Avcı), Landel, Doğan Can Davas (Dk.82 Pucko), Akabueze (Dk.66 Mehmet Özcan), Caner Cavlun

Yılport Samsunspor : : Aykut Özer, Barış Başdaş, Mendes, Boli, Alaaddin Okumuş, Yasin Öztekin, Diomande (Dk.28 Gökhan Karadeniz), Soner Gönül, Hasan Kılıç (Dk.Mehmet Akyüz), Fofana(Dk.60 Melih Okutan), Osman Çelik

Goller: 45+2 Akabueze, Dk.87 Keny (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Sarı Kart: Dk. 45+3 Keny, Dk. 90 Mulumba (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 8 Hasan Kılıç , Dk.70 Fofana, Dk.45 Barış Başdaş, Dk.90+1 Osman Çelik (Yılport Samsunspor)

BALIKESİR(AA) - Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor evinde Yılport Samsunspor'u 2-0 mağlup etti.

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