Futbol: TFF 2. Lig

İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'in 26. haftası, oynanan maçlarla sona erdi.
Ligde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
Kırmızı Grup:
Piserro Kahramanmaraşspor-Elazığspor: 3-0 (Hükmen)
Sivas Belediyespor-Vanspor FK: 2-2
Kardemir Karabükspor-Kırşehir Belediyespor: 1-2
Etimesgut Belediyespor-Sakaryaspor: 0-2
Ergene Velimeşespor-Bayburt Özel İdare: 0-1
Uşakspor-GMG Kastamonuspor: 3-1
Niğde Anadolu-Bandırmaspor: 0-2
Beyaz Grup:
Hekimoğlu Trabzon-Hacettepe: 1-0
Gümüşhanespor-Amed Sportif Faaliyetler: 3-2
Şanlıurfaspor-Zonguldak Kömürspor: 1-4
Sarıyer-Sancaktepe: 0-5
Tarsus İdman Yurdu-Çorum FK: 3-0
Başkent Akademi-Afjet Afyonspor: 1-5
Yılport Samsunspor-İnegölspor: 4-1
1922 Konyaspor-GMG Kırklarelispor: 4-0
Pendikspor-Manisa FK: 3-2