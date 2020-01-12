Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de ikinci yarının ilk haftasının ardından Beyaz Grup'ta liderlik el değiştirirken, Kırmızı Grup lideri koltuğunu korudu.
Ligin 18. haftasına lider giren Manisa FK, deplasmanda Zonguldak Kömürspor ile 2-2 berabere kalarak puan kaybetti. Zirve yarışındaki Yılport Samsunspor, rakibinin puan kaybettiği haftada Gümüşhanespor'u 3-0 yenerek averajla liderliği devraldı.
Kırmızı Grup'ta ise haftaya lider giren Ankara Demirspor, deplasmanda Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü.
Ligde 18. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumları şöyle:
- Beyaz Grup
TakımlarOGBMAYAVP1. YILPORT SAMSUNSPOR18 13 4 1 42 7 35 43 2. MANİSA FK18 13 4 1 49 18 31 43 3. HEKİMOĞLU TRABZON18 11 2 5 34 29 5 35 4. SANCAKTEPE FK18 10 3 5 30 15 15 33 5. ÇORUM FK18 10 1 7 25 21 4 31 6. İNEGÖLSPOR18 8 4 6 28 18 10 28 7. AFJET AFYONSPOR18 7 4 7 26 22 4 25 8. PENDİKSPOR18 7 4 7 23 22 1 25 9. TARSUS İDMAN YURDU18 8 1 9 25 27 -2 25 10. SARIYER18 6 6 6 20 19 1 24 11. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR18 6 6 6 24 24 0 24 12. HACETTEPE18 7 2 9 22 30 -8 23 13. GMG KIRKLARELİSPOR18 5 7 6 15 23 -8 22 14. AMED SPORTİF FAALİYETLER18 5 5 8 13 27 -14 20 15. BAŞKENT AKADEMİ18 5 3 10 22 25 -3 18 16. GÜMÜŞHANESPOR18 5 3 10 20 27 -7 18 17. 1922 KONYASPOR18 5 2 11 20 30 -10 17 18. ŞANLIURFASPOR18 0 1 17 5 59 -54 -14
Not: Şanlıurfaspor'un 15 puanı silinmiştir.
- Kırmızı Grup
TakımlarOGBMAYAVP1. ANKARA DEMİRSPOR18 12 3 3 30 13 17 39 2. BANDIRMASPOR18 10 7 1 35 20 15 37 3. GMG KASTAMONUSPOR18 11 1 6 36 21 15 34 4. TUZLASPOR18 10 4 4 26 15 11 34 5. KIRŞEHİR BELEDİYESPOR18 10 3 5 24 16 8 33 6. VANSPOR FK18 9 3 6 29 18 11 30 7. BAYBURT ÖZEL İDARE18 8 4 6 21 22 -1 28 8. ERGENE VELİMEŞESPOR18 8 3 7 34 23 11 27 9. SAKARYASPOR18 8 6 4 23 18 5 27 10. PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR18 7 4 7 18 22 -4 25 11. SİVAS BELEDİYESPOR18 6 6 6 21 18 3 24 12. ETİMESGUT BELEDİYESPOR18 4 9 5 17 17 0 21 13. UŞAKSPOR18 7 3 8 22 25 -3 21 14. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR18 5 5 8 26 31 -5 20 15. ELAZIĞSPOR18 5 4 9 18 31 -13 16 16. EYÜPSPOR18 4 2 12 11 24 -13 14 17. NİĞDE ANADOLU18 2 1 15 16 35 -19 7 18. KARDEMİR KARABÜKSPOR18 1 2 15 6 44 -38 2 Not: Sakaryaspor, Uşakspor, Elazığspor ve Kardemir Karabükspor'un üçer puanı silinmiştir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum