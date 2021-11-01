Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 10. hafta yapılan tek maçla sona erdi.

Grupta haftanın kapanış maçında Sakaryaspor, Niğde Anadolu'yu Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi takım 4-0 kazandı.

- Puan durumu

Haftaya lider giren Sivas Belediyespor, sahasında Somaspor'a mağlup oldu. Rakibinin puan kaybettiği haftada deplasmanda Serik Belediyespor'u yenen Hekimoğlu Trabzon, liderliği ele geçirdi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta tamamlanan 10. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAROGBMAYAV.P1. HEKİMOĞLU TRABZON1064019613222. SİVAS BELEDİYESPOR1063119415213. ÇORUM FK1063117413214. SAKARYASPOR1055017215205. ANKARASPOR10622231112206. AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE106221688207. SİLAHTAROĞLU VANSPOR1062217143208. BODRUMSPOR1061318711199. SOMASPOR10523161331710. AFJET AFYONSPOR10361161331511. ETİMESGUT BELEDİYESPOR104241214-21412. SERİK BELEDİYESPOR104061016-61213. DİYARBEKİRSPOR103251112-11114. İNEGÖLSPOR103251318-51115. SARIYER103161118-71016. ERGENE VELİMEŞESPOR10316922-131017. TURGUTLUSPOR102351218-6918. NİĞDE ANADOLU10118426-22419. ADIYAMAN FK10109920-11320. KAHRAMANMARAŞSPOR100010326-230



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