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Futbol: TFF 3. Lig play-off

ANTALYA HABERLERİ  | 26.07.2020 23:13 | Son Güncelleme

Karşıyaka: 2- Turgutluspor: 2 - Turgutluspor, Karşıyaka'ya penaltılarda 5-3 üstünlük sağlayarak TFF 2. Lig'e yükseldi

Stat: Titanic Mardan

Hakemler: Kadir Sağlam, Oğuz Kağan Çalışır, Hakan Karabalcık

Karşıyaka: Erdoğan Açar, Cenk Özbey (Dk. 112 Batuhan Kara), Mustafa Aşan, Arif Cılak, Doğukan İnci (Dk. 114 Görkem Ali Kınay), Battal Demirbilek (Dk. 63 Harun Atalay), Hakan Kuş, Namık Barış Çelik (Dk. 103 Mustafa Değirmenci), Metin Peker, Onur Kıntaş, Anıl Çıracı (Dk. 106 Özgür Güler)

Turgutluspor: Fatih Demirlek, Hayrullah Çelik, Kadir Torbac (Dk 114 Özcan Sertgöz), Samet Günhan, Mithat Yaşar (Dk. 105 Ferhat Katipoğlu), Onur Garip (Dk. 96 Cuma Menize), Mehmet Kuruoğlu, Doğan Çamlı, Kadir Yazıcı, Necmi Çoban, Ergun Cengiz (Dk. 105 Emre Keskin)

Goller: Dk. 55 Doğukan İnci, Dk. 117 Onur Kıntaş (Karşıyaka). Dk. 61 Samet Günhan, Dk. 99 Mithat Yaşar (Turgutluspor)

Sarı kartlar: Dk. 26 Anıl Çıracı, Dk. 84 Onur Kıntaş, Dk. 90+4 Arif Cılak, Dk. 102 Harun Atalay (Karşıyaka), Dk. 83 Kadir Torbacı, Dk. 86 Onur Garip, Dk. 107 Hayrullah Çelik, Dk. 108 Cuma Menize (Turgutluspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 100 Necmi Çoban, Dk. 116 Mehmet Kuruoğlu (Turgutluspor)

Antalya'da oynanan TFF 3. Lig 2. Grup play-off final maçında normal süresi 1-1, uzatma bölümü ise 2-2 berabere biten karşılaşmada penaltı atışlarında Karşıyaka'ya 5-3'lük üstünlük sağlayan Turgutluspor, TFF 2. Lig'e yükseldi.

Karşılaşmanın normal süresi 1-1 beraberlikle tamamlandı ve uzatma bölümüne geçildi. Uzatma bölümü de karşılıklı gollerin atılmasıyla 2-2 sonuçlandı. Eşitlik bozulmayınca karşılaşma penaltılara gitti.

Karşıyaka'da Mustafa Aşan, Onur Kıntaş ve Görkem Ali Kınay penaltı vuruşlarını gole çevirirken, Özgür Güler'in vuruşunda meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına kaleci Fatih Demirlek izin vermedi.

Turgutluspor'da Samet Günhan, Kadir Yazıcı, Hayrullah Çelik, Emre Keskin ve Cuma Menize penaltı vuruşlarını golle sonuçlandırdı.

Penaltı atışlarında rakibine 5-3'lük üstünlük sağlayan Turgutluspor, TFF 2. Lig'e yükseldi.

Karşılaşmanın ardından kupa töreni gerçekleştirildi.

TFF 3. Lig 3. Grup play-off finalinde, yarın Antalya'da Somaspor ile Pazarspor karşı karşıya gelecek.

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