Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

Stat: Aker

Hakemler: Fabio Verissimo, Rui Teixeira, Pedro Nuno De Sa Martins (Portekiz)

Molde: Linde, Gregersen, Bjornbak, Sinyan, Knudtzon (Dk. 86 Grodem), Mannsverk (Dk. 68 Breivik), Eikrem (Dk. 86 Fofana), Hestad (Dk. 69 Andersen), Risa, Omoijuanfo (Dk. 86 Sigurdarson), Brynhildsen (Dk. 111 Bolly)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan (Dk. 104 İsmail Köybaşı), Edgar Ie, Vitor Hugo, Bruno Peres, Berat Özdemir, Hamsik (Dk. 95 Abdulkadir Parmak), Bakasetas, Gervinho (Dk. 81 Yusuf Sarı), Nwakaeme (Dk. 104 Trondsen), Djaniny (Dk. 88 Yunus Mallı)

Goller: Dk. 57 Edgar Ie (Trabzonspor), Dk. 90+7 Sigurdarson (Molde)

Sarı kartlar: Dk. 38 Bjornbak, Dk. 63 Eikrem, Dk. 119 Gregersen (Molde), Dk. 56 Bakasetas, Dk. 108 Vitor Hugo, Dk. 120 Abdulkadir Parmak (Trabzonspor)

İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan maçta Molde'ye penaltılarda 4-3 üstünlük kuran Trabzonspor, tur atladı.

İlk maçı sahasında 3-3 eşitlikle tamamlayan Trabzonspor, rakibine deplasmanda üstünlük sağlayarak adını play-off etabına yazdırdı. Bordo-mavili takım, play-off'ta İtalya temsilcisi Roma ile mücadele edecek.

57. dakikada Trabzonspor öne geçti. Bakasetas'ın sağdan kullandığı kornerde Edgar Ie'nin ön direkte yaptığı kafa vuruşunda, Omoijuanfo'nun topa müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlağın kale çizgisini geçtiğini işaret eden maçın hakemi Fabio Verissimo, gol kararı verdi: 0-1.

86. dakikada bordo-mavili takım ikinci gole yaklaştı. Hamsik'in ara pasında savunmanın arkasına hareketlenen Bruno Peres, sol çaprazdan ceza sahasına girerken, kaleci Linde'den topu kurtardı. Son çizgiye yakın bir noktada meşin yuvarlağı kontrol eden Peres'in açısını düzelttikten sonra yaptığı vuruşta, Linde topu kornere çeldi.

90+7. dakikada Molde beraberliği yakaladı. Brynhildsen'in ceza sahası içinde yaptığı vuruşta altıpasın önünde topa dokunan Sigurdarson, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

Karşılaşmanın normal süresi 1-1 berabere tamamlandı ve uzatma bölümüne geçildi.

Uzatma bölümünde de skor değişmedi ve penaltı atışlarına gidildi.

Trabzonspor'da Bakasetas, Bruno Peres, Berat Özdemir ve Trondsen penaltı vuruşunu gole çevirdi. Edgar Ie ise meşin yuvarlağı dışarı attı.

Molde'de ise Grodem, Sigurdarson ve Risa meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Andersen'in vuruşunda top üst direkten döndü, Fofana'nın penaltısında ise kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

Molde'yi penaltılarda 4-3 geride bırakan Trabzonspor, yoluna play-off turunda devam edecek.

