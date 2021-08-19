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Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

19.08.2021 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demir Grup Sivasspor: 0 - Kopenhag: 0 (İlk Yarı)

Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül

Hakemler: Mykola Balakin, Volodymyr Volodin, Valentyn Kutsev (Ukrayna)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Caner Osmanpaşa, Koray Altınay, Ahmet Oğuz, Cofie, Azubuike, Hakan Arslan, Gradel, Kayode, James

Kopenhag: Grabara, Diks, Khocholava, Boilesen, Kristiansen, Stage, Zeca, Falk, Pep Biel, Wind, Daramy

Sarı kart: Dk. 22 Daramy, Dk. 42 Khocholava (Kopenhag)

SİVAS (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Demir Grup Sivasspor ile Danimarka temsilcisi Kopenhag arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

5. dakikada Kopenhag atağında ceza alanı içi sağ çaprazda topla buluşan Stage'in altıpasa doğru gönderdiği meşin yuvarlağa kimse dokunamayınca top taca çıktı.

10. dakikada Kopenhag tehlikeli geldi. Sol kanattan ceza sahasına topla birlikte giren Daramy'nin içeri kestiği meşin yuvarlağı rakip defans oyuncuları araya girerek uzaklaştırdı.

11. dakikada Sivasspor atağında Kayode'nin sağ çaprazdan ceza alanına girmeden çektiği şutta top kale direğine çarptıktan sonra taca çıktı.

25. dakikada Sivasspor sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Gradel'in yaptığı ortaya ceza alanı içinde iyi yükselen Caner Osmanpaşa'nın kafa vuruşunda top kale direğinin üstünden auta çıktı.

36. dakikada Pep Biel'in sağdan kullandığı kornerde ceza sahasında kafalardan seken top Wind'in önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlağı Azubuike son anda kale çizgisinden uzaklaştırdı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

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Sivasspor Kopenhag

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