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Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

21.07.2022 23:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BATE Borisov: 0 - Arabam.com Konyaspor: 3

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Gustavo Fernandes Correia, Pedro Ribeiro, Paulo Bras (Portekiz)

BATE Borisov: Kudravets, Nechaev (Dk. 80 Shumanski), Filipovic, Bordachev, Bessmertny, Dragun, Bacharou, Malkevich, Vasilevich (Dk. 53 Orashkevich), Milic, Gromyko (Dk. 68 Sharkouski)

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner Dikmen (Dk. 86 Pavicic), Michalak (Dk. 68 Amilton), Çekiçi (Dk. 46 Adil Demirbağ), Bytyqi (Dk. 77 Muric), Cikalleshi (Dk. 68 Muhammet Demir)

Goller: Dk. 38 Bytyqi, Dk. 57 Michalak, Dk. 90+4 Muric (Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 79 Sehic (Konyaspor), Dk. 85 Bacharou (BATE Borisov)

Kırmızı kart: Dk. 40 Uğurcan Yazğılı (Konyaspor)

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Arabam.com Konyaspor, Belarus ekibi BATE Borisov'u 3-0 mağlup etti.

57. dakikada yeşil-beyazlı ekip farkı 2'ye çıkardı. Cikalleshi'nin ara pasında kaleci Kudravets ile karşı karşıya kalan Michalak'ın düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2.

85. dakikada Milic'in sert şutunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.

90+4. dakikada Konyaspor farkı 3'e çıkardı. Muhammet Demir'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Muric'in sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-3.

Karşılaşma Konyaspor'un 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Rövanş karşılaşması, 28 Temmuz Perşembe günü MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak.

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