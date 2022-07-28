Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Novak Simovic, Nikola Djorovic, Milos Simovic (Sırbistan)

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Cebrail Karayel, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Muric, Çekiçi, Rahmanovic, Bytyqi, Cikalleshi

BATE Borisov: Kudravets, Nechaev, Filipovic, Bordachev, Malkevich, Dragun, Bacharou, Gromyko, Bessmertny, Milic, Vasilevich

Goller: Dk. 37 Rahmanovic, Dk. 43 Calvo (Konyaspor)

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşındaki Arabam.com Konyaspor-BATE Borisov maçının ilk yarısı, yeşil-beyazlı ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

11. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ortasında kaleci Kudravets topu uzaklaştırdı.

12. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan ortasında kale sahası içinde Cikalleshi topa dokunamadı.

15. dakikada Gromyko'nun ceza yayının sağ çaprazından sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

18. dakikada Çekiçi'nin pasında Hadziahmetovic'in uzaktan sert şutunda, kaleci Kudravets güçlükle topu kornere çeldi.

21. dakikada sol kanattan çizgiye inen Bytyqi'nin ortasında Muric'in bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Kudravets'te kaldı.

29. dakikada Muric'in kaleye gönderdiği top, kaleci Kudravets'ten döndü. Altıpas üzerinde topla buluşan Çekiçi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

37. dakikada Konyaspor öne geçti. Sağ taraftan ceza sahasına giren Muric'in içeriye gönderdiği topun kontrolünü sağlayan Rahmanovic'in dönerek vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

43. dakikada yeşil-beyazlı ekip farkı 2'ye çıkardı. Hadziahmetovic'in sol köşe gönderinden kullandığı kornerde, Calvo'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, Konyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz