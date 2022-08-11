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Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

11.08.2022 22:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arabam.com Konyaspor: 2 - Vaduz: 4 - Konyaspor Avrupa kupalarına veda etti

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Guillermo Cuadra Fernandez, Inigo Prieto, Jose Antonio Garrido Romero (İspanya)

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Cebrail Karayel (Dk. 46 Ahmet Oğuz), Uğurcan Yazğılı (Dk. 86 Adil Demirbağ), Calvo, Guilherme, Paz (Dk. 58 Soner Dikmen), Muric (Dk. 46 Michalak), Hadziahmetovic, Rahmanovic (Dk. 59 Cikalleshi), Bytyqi, Muhammet Demir

Vaduz: Büchel, Gasser, Isik, Iodice (Dk. 69 Hasler), Ulrich, Fosso (Dk. 56 Omerovic), Gajic (Dk. 84 Goelzer), Fehr, Tunahan Çiçek (Dk. 69 Traber), Sasere (Dk. 85 Rastoder), Sutter

Goller: Dk. 18 Guilherme (Penaltıdan), Dk. 90+4 Hadziahmetovic (Arabam.com Konyaspor), Dk. 27, 88 Gasser, Dk. 31 Sutter, Dk. 67 Tunahan Çiçek (Vaduz)

Sarı kartlar: Dk. 39 Fosso, Dk. 90 Isik, Dk. 85 Sutter (Vaduz), Dk. 43 Cebrail Karayel (Arabam.com Konyaspor)

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Arabam.com Konyaspor sahasında Lihtenştayn temsilcisi Vaduz'a 4-2 mağlup oldu. İlk maçta deplasmanda rakibiyle 1-1 berabere kalan Konyaspor, bu sonuçla Avrupa kupalarına veda etti.

50. dakikada Tunahan Çiçek'in sert şutunda kaleci Sehic'ten dönen topu önünde bulan Sasere'nin şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

65. dakikada Cikalleshi'nin pasında Muhammet Demir'in ceza yayı üzerinde bıraktığı topa bekletmeden vuran Hadziahmetovic'in sert şutunda, top yandan auta gitti.

66. dakikada Bytyqi'nin ortasında Cikalleshi'nin kale arkası direk önünden dokunuşunda keleci Büchel gole izin vermedi.

67. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Sasere'nin pasında Tunahan Çiçek topu ağlara gönderdi: 1-3.

88. dakikada Vaduz farkı 3'çıkardı. Rastoder'in pasında Gasser'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-4.

90+4. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'e indirdi. Hadziahmetovic'in kullandığı frikikte meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-4.

Karşılaşma, konuk ekibin 4-2'lik üstünlüğüyle bitti.

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