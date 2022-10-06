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Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

06.10.2022 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demir Grup Sivasspor: 1 - Ballkani: 2 (İlk yarı)

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Jose Luis Munuera, Inigo Prieto, Antonio Ramon Martinez Moreno (İspanya)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Ulvestad, Charisis, Dia Saba, Gradel, Yatabare

Ballkani: Frasheri, Thaqi, Sinani, Jashanica, Potoku, Dellova, Emerllahu, Zyba, Korenica, Krasniqi, Rrahmani

Goller: Dk. 2 Ulvestad (Demir Grup Sivasspor), Dk. 20 Thaqi, Dk. 31 Potoku (Ballkani)

SİVAS (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nun üçüncü haftasında Demir Grup Sivasspor-Ballkani maçının ilk yarısı konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

1. dakikada karşılaşmanın ilk atağında Sivasspor öne geçti. Sağ kanatta Dia Saba'nın pasıyla altıpasın hemen gerisinde topla buluşan Ulvestad, düzgün bir vuruşla kalecinin sağından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

12. dakikada konuk ekip etkili geldi. Korenica'nın ceza yayı üzerinden sert şutunda kaleci Ali Şaşal Vural soluna yatarak topu çıkardı. Pozisyonun devamında defans tehlikeyi uzaklaştırdı.

20. dakikada Ballkani eşitliği yakaladı. Defansın hatasıyla topu önünde bulan Thaqi, ceza yayının sağından düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1

25. dakikada sol kanattan gelişen Ballkani atağında Krasniqi'nin içeriye çevirdiği topla buluşan Potoku'nun vuruşunda, kaleci meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

31. dakikada konuk ekip öne geçti. Sol kanadı etkili kullanan Krasniqi son çizgiye indiği anda ortaladı. Altıpasa doğru hareketlenen Potoko'nun vuruşunda top filelere gitti: 1-2

45. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol çaprazdan ortasına penaltı noktası yakınında iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Sivasspor UEFA Avrupa Konferans Ligi futbol

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