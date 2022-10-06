Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Jose Luis Munuera, Inigo Prieto, Antonio Ramon Martinez Moreno (İspanya)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Ulvestad, Charisis, Dia Saba, Gradel, Yatabare

Ballkani: Frasheri, Thaqi, Sinani, Jashanica, Potoku, Dellova, Emerllahu, Zyba, Korenica, Krasniqi, Rrahmani

Goller: Dk. 2 Ulvestad (Demir Grup Sivasspor), Dk. 20 Thaqi, Dk. 31 Potoku (Ballkani)

SİVAS (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nun üçüncü haftasında Demir Grup Sivasspor-Ballkani maçının ilk yarısı konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

1. dakikada karşılaşmanın ilk atağında Sivasspor öne geçti. Sağ kanatta Dia Saba'nın pasıyla altıpasın hemen gerisinde topla buluşan Ulvestad, düzgün bir vuruşla kalecinin sağından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

12. dakikada konuk ekip etkili geldi. Korenica'nın ceza yayı üzerinden sert şutunda kaleci Ali Şaşal Vural soluna yatarak topu çıkardı. Pozisyonun devamında defans tehlikeyi uzaklaştırdı.

20. dakikada Ballkani eşitliği yakaladı. Defansın hatasıyla topu önünde bulan Thaqi, ceza yayının sağından düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1

25. dakikada sol kanattan gelişen Ballkani atağında Krasniqi'nin içeriye çevirdiği topla buluşan Potoku'nun vuruşunda, kaleci meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

31. dakikada konuk ekip öne geçti. Sol kanadı etkili kullanan Krasniqi son çizgiye indiği anda ortaladı. Altıpasa doğru hareketlenen Potoko'nun vuruşunda top filelere gitti: 1-2

45. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol çaprazdan ortasına penaltı noktası yakınında iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz