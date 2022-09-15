Futbol: UEFA Konferans Ligi

Stat: Dr. Constantin Radulescu

Hakemler: Allard Lindhout, Mario Diks, Erwin Zeinstra (Hollanda)

CRF Cluj: Scuffet, Manea, Burca, Matias, Camora, Deac, Adjei-Boateng, Muhar, Yeboah, Janga, Petrila

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Goutas, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Ulvestad, Charisis, Ahmed Musa, Sabia, Gradel, Angielski

Gol: Dk. 28 Gradel (Penaltıdan) (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kart: Dk. 18 Uğur Çiftçi (Demir Grup Sivasspor)

İSTANBUL (AA) - Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nun ikinci haftasında CFR Cluj ile deplasmanda oynadığı maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

15. dakikada Yeboah'ın sağdan ortasına Janga altı pas önünde vurdu, savunmaya çarpıp yükseklik kazanan top kornere çıktı.

25. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Sağdan kullanılan köşe vuruşunda Yeboah arka direkte kafayla vurdu, direkten dönen meşin yuvarlağı Muhar bir kez daha kaleye gönderdi, Charisis çizgi üstünde omzuyla müdahale ederek golü önledi.

27. dakikada Sivasspor penaltı kazandı. Sabia'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Angielski, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. 28. dakikada topun başına geçen Gradel topu ağlara gönderdi: 0-1

