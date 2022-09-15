Futbol: UEFA Konferans Ligi

Stat: Dr. Constantin Radulescu

Hakemler: Allard Lindhout, Mario Diks, Erwin Zeinstra (Hollanda)

CRF Cluj: Scuffet, Manea (Dk. 78 Braun), Burca, Matias, Camora, Deac (Dk. 56 Paun), Adjei-Boateng (Dk. 78 Buş), Muhar, Yeboah, Janga (Dk. 69 Malele), Petrila (Dk. 56 Bordeianu)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Goutas, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Ulvestad, Charisis, Ahmed Musa (Dk. 57 N'Jie), Sabia (Dk. 90+6 Mehmet Albayrak), Gradel, Angielski (Dk. 84 Caner Osmanpaşa)

Gol: Dk. 28 Gradel (Penaltıdan) (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kart: Dk. 18 Uğur Çiftçi, Dk. 85 Ali Şaşal Vural, Dk. 90 Ulvestad (Demir Grup Sivasspor), Dk. 60 Camora, Dk. 90+5 Burca (CFR Cluj)

İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nun ikinci haftasında Demir Grup Sivasspor, CFR Cluj'u deplasmanda 1-0 yendi.

62. dakikada Manea'nın ceza yayı önünden sert şutunda kaleci Ali topu kurtardı.

72. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan N'Jie'nin uzak mesafeden şutunda top dışarı çıktı.

74. dakikada Charisis soldan çalımlarla ceza sahasına girerek şutunu çekti, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

81. dakikada Gradel'in savunmanın arasından attığı pasla soldan ceza sahasına giren Angielski'nin müsait pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta gitti.

88. dakikada ceza yayı yakınında topu önünde bulan Paun'un şutunu kaleci Ali son anda kornere çeldi.



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