Futbol: UEFA Konferans Ligi

Stat: Fadil Vokrri

Hakemler: Manuel Schuettengruber, Roland Brandner, Robert Steinacher (Avusturya)

Ballkani: Frasheri, Armend Thaqi, Jashanica, Astrit Thaqi, Potoku, Emerllahu, Dellova, Zyba, Korenica, Krasniqi, Rrahmani

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Caner Osmanpaşa, Goutas, Uğur Çiftçi, Charisis, Robin Yalçın, Sabia, Erdoğan Yeşilyurt, Gradel, Yatabare

Gol: Dk. 36 Armend Thaqi (Ballkani)

Sarı kartlar: Dk. 31 Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor), Dk. 37 Kuc (Kulübede) (Ballkani)

İSTANBUL (AA) - UEFA Konferans Ligi G Grubu'nun 4. haftasında Kosova'da oynanan Ballkani-Demir Grup Sivasspor maçının ilk yarısını ev sahibi takım 1-0 önde tamamladı.

28. dakikada Saba'nın sağdan ortasında kaleci, Yatabare'den önce müdahale ederek topu uzaklaştırdı.

30. dakikada sağdan gelişen Ballkani atağında Korenica'nın ceza sahası girişinde düzeltmek istediği top sekerek Rrahmani'nin önünde kaldı, Ballkanili futbolcunun müsait pozisyonda vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

33. dakikada Dellova'nın uzaktan şutunu kaleci Ali kornere çeldi.

36. dakikada Ballkani 1-0 öne geçti. Korenica ceza sahası önünde topu Armend Thaqi'nin önüne çıkardı, Kosovalı oyuncunun gelişine sert şutunda top kaleci Ali'nin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu.



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