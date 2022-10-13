YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Futbol: UEFA Konferans Ligi

Futbol: UEFA Konferans Ligi

13.10.2022 22:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ballkani: 1 - Demir Grup Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Stat: Fadil Vokrri

Hakemler: Manuel Schuettengruber, Roland Brandner, Robert Steinacher (Avusturya)

Ballkani: Frasheri, Armend Thaqi, Jashanica, Astrit Thaqi, Potoku, Emerllahu, Dellova, Zyba, Korenica, Krasniqi, Rrahmani

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Caner Osmanpaşa, Goutas, Uğur Çiftçi, Charisis, Robin Yalçın, Sabia, Erdoğan Yeşilyurt, Gradel, Yatabare

Gol: Dk. 36 Armend Thaqi (Ballkani)

Sarı kartlar: Dk. 31 Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor), Dk. 37 Kuc (Kulübede) (Ballkani)

İSTANBUL (AA) - UEFA Konferans Ligi G Grubu'nun 4. haftasında Kosova'da oynanan Ballkani-Demir Grup Sivasspor maçının ilk yarısını ev sahibi takım 1-0 önde tamamladı.

28. dakikada Saba'nın sağdan ortasında kaleci, Yatabare'den önce müdahale ederek topu uzaklaştırdı.

30. dakikada sağdan gelişen Ballkani atağında Korenica'nın ceza sahası girişinde düzeltmek istediği top sekerek Rrahmani'nin önünde kaldı, Ballkanili futbolcunun müsait pozisyonda vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

33. dakikada Dellova'nın uzaktan şutunu kaleci Ali kornere çeldi.

36. dakikada Ballkani 1-0 öne geçti. Korenica ceza sahası önünde topu Armend Thaqi'nin önüne çıkardı, Kosovalı oyuncunun gelişine sert şutunda top kaleci Ali'nin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, arızalanan gemi dolayısıyla askıya alındıİstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, arızalanan gemi dolayısıyla askıya alındı
Cem Vakfı yöneticisi Esma Ersin görevinden alındığını duyurduCem Vakfı yöneticisi Esma Ersin görevinden alındığını duyurdu
MKE Ankaragücü, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam ettiMKE Ankaragücü, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti
Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Konferans Ligi demir grup sivasspor

İstanbul Namaz Vakitleri 13 Ekim Perşembe

İmsak
05:42
Sabah
07:06
Öğle
12:55
İkindi
16:02
Akşam
18:35
Yatsı
19:54
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yetişkin film yıldızı açıkladı: 'Babam menajerim oldu'

Yetişkin film yıldızı açıkladı: 'Babam menajerim oldu'

60 yaşından sonra terminatör oldu! Baklavalarını böyle sergiledi

60 yaşından sonra terminatör oldu! Baklavalarını böyle sergiledi

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Hamile olduğunu öğrendi 48 saat sonra doğum yaptı!

Hamile olduğunu öğrendi 48 saat sonra doğum yaptı!

Görmezden geliniyor: Sedefe ve cinsel hayata etkisi çok büyük

Görmezden geliniyor: Sedefe ve cinsel hayata etkisi çok büyük

Gören herkes almak istiyor, bir kez kullanan elinden düşürmüyor!

Gören herkes almak istiyor, bir kez kullanan elinden düşürmüyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.