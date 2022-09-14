Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 2. haftanın ikinci günü, 2 maçla başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun 2. haftasında, E ve F gruplarında birer maç yapıldı.

Milan, E Grubu'na Chelsea galibiyetiyle başlayarak sürprize imza atan Dinamo Zagreb'i konuk etti.

Ev sahibi ekip, Giroud'nun (penaltıdan) 45, Saelemaekers'in 47 ve Pobega'nın 77. dakikadaki golleriyle maçı 3-1 kazandı.

Puanını 4'e çıkaran Milan grubun zirvesine yerleşirken, Dinamo Zagreb 3 puanda kaldı.

F Grubu'ndaki Shakhtar Donetsk-Celtic müsabakası ise 1-1 sonuçlandı. Celtic'in golü 10. dakikada Bondarenko'dan (kendi kalesine), Shakhtar Donetsk'in golü de 29. dakikada Mudryk'ten geldi.

Shakhtar Donetsk puanını 4'e yükseltti, Celtic ise ilk puanını aldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz