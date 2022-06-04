YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Futbol: UEFA Uluslar Ligi

Futbol: UEFA Uluslar Ligi

04.06.2022 23:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye: 4 - Faroe Adaları: 0

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Trustin Farrugia Cann, Luke Portelli, Edward Spiteri (Malta)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü (Dk. 46 Doğukan Sinik), Ferdi Kadıoğlu, Dorukhan Toköz (Dk. 66 Salih Özcan), Cengiz Ünder (Dk. 80 Yunus Akgün), Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 46 Kaan Ayhan), Halil Dervişoğlu (Dk. 65 Serdar Dursun), Enes Ünal

Faroe Adaları: Nielsen, Davidsen, Askhham, Faero, Joensen, Jonsson (Dk. 53 Andreasen), Hansson (Dk. 86 Mikkelsen), Gunnar Vatnhamar, Solvi Vatnhamar (Dk. 86 Edmundsson), Rolantsson (Dk. 53 Agnarsson), Johannesen (Dk. 53 Olsen)

Goller: Dk. 37 Cengiz Ünder, Dk. 47 Halil Dervişoğlu, Dk. 82 Serdar Dursun, Dk. 85 Merih Demiral (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 25 Çağlar Söyüncü, Dk. 45+1 Cengiz Ünder (Türkiye), Dk. 32 Gunnar Vatnhamar, Dk. 45+1 Hansson (Faroe Adaları)

İSTANBUL (AA) - UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Türkiye, Faroe Adaları'nı 4-0 mağlup etti.

47. dakikada Enes Ünal'ın pasıyla orta sahada topla buluşan Halil Dervişoğlu, rakip ceza sahasına kadar meşin yuvarlağı sürerek düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0

64. dakikada rakibinden önce topu kaparak hızla ceza sahasına yönelen Dorukhan Toköz'ün ceza yayı üzerinden vuruşunda top kalecide kaldı.

82. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun sağdan kullandığı kornerde Serdar Dursun'un altı pas üzerinden yaptığı kafa vuruşunda top kalecinin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 3-0

85. dakikada sağ taraftan başlayan atakta peş peşe paslarla ceza sahasına giren ay-yıldızlı ekipte Yunus Akgün'ün topuk pasıyla Merih Demiral sağda topla buluştuktan sonra çaprazdan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-0

Karşılaşma ay-yıldızlı ekibin 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avcılar Meydanı’nda göz nuru el emeği 350 eser sergilendiAvcılar Meydanı’nda göz nuru el emeği 350 eser sergilendi
Doğu Perinçek, Balıkesir'de partisinin Olağan İl Kurultayı'na katıldıDoğu Perinçek, Balıkesir'de partisinin Olağan İl Kurultayı'na katıldı
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'dan Danny Welbeck açıklaması:MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'dan Danny Welbeck açıklaması:
Anahtar Kelimeler:
Türkiye

İstanbul Namaz Vakitleri 5 Haziran Pazar

İmsak
03:29
Sabah
05:26
Öğle
13:08
İkindi
17:07
Akşam
20:39
Yatsı
22:28
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İğrenç olay! Köpeğine tecavüz ettiği anları paylaştı

İğrenç olay! Köpeğine tecavüz ettiği anları paylaştı

Göğsünüzde yanma, şişkinlik, mide bulantısı... İşte doğal tedavisi

Göğsünüzde yanma, şişkinlik, mide bulantısı... İşte doğal tedavisi

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Çevredekiler ne olduğunu anlamadı! Bir anda yıkıldı

Çevredekiler ne olduğunu anlamadı! Bir anda yıkıldı

Trende dehşet anları! Bir anda ortalık karıştı

Trende dehşet anları! Bir anda ortalık karıştı

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.