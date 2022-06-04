Futbol: UEFA Uluslar Ligi

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Trustin Farrugia Cann, Luke Portelli, Edward Spiteri (Malta)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü (Dk. 46 Doğukan Sinik), Ferdi Kadıoğlu, Dorukhan Toköz (Dk. 66 Salih Özcan), Cengiz Ünder (Dk. 80 Yunus Akgün), Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 46 Kaan Ayhan), Halil Dervişoğlu (Dk. 65 Serdar Dursun), Enes Ünal

Faroe Adaları: Nielsen, Davidsen, Askhham, Faero, Joensen, Jonsson (Dk. 53 Andreasen), Hansson (Dk. 86 Mikkelsen), Gunnar Vatnhamar, Solvi Vatnhamar (Dk. 86 Edmundsson), Rolantsson (Dk. 53 Agnarsson), Johannesen (Dk. 53 Olsen)

Goller: Dk. 37 Cengiz Ünder, Dk. 47 Halil Dervişoğlu, Dk. 82 Serdar Dursun, Dk. 85 Merih Demiral (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 25 Çağlar Söyüncü, Dk. 45+1 Cengiz Ünder (Türkiye), Dk. 32 Gunnar Vatnhamar, Dk. 45+1 Hansson (Faroe Adaları)

İSTANBUL (AA) - UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Türkiye, Faroe Adaları'nı 4-0 mağlup etti.

47. dakikada Enes Ünal'ın pasıyla orta sahada topla buluşan Halil Dervişoğlu, rakip ceza sahasına kadar meşin yuvarlağı sürerek düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0

64. dakikada rakibinden önce topu kaparak hızla ceza sahasına yönelen Dorukhan Toköz'ün ceza yayı üzerinden vuruşunda top kalecide kaldı.

82. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun sağdan kullandığı kornerde Serdar Dursun'un altı pas üzerinden yaptığı kafa vuruşunda top kalecinin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 3-0

85. dakikada sağ taraftan başlayan atakta peş peşe paslarla ceza sahasına giren ay-yıldızlı ekipte Yunus Akgün'ün topuk pasıyla Merih Demiral sağda topla buluştuktan sonra çaprazdan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-0

Karşılaşma ay-yıldızlı ekibin 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.



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