Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Kadir Beyaz, Hasan Erdoğan

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Göktuğ Bakırbaş, Ufuk Budak, Gökhan Kardeş, Orhan Ovacıklı, Emircan Altıntaş, Shala (Dk. 69 Gökhan Alsan), Ahmet Canbaz (Dk. 61 Malle), Alican Özfesli (Dk. 46 Oltan Karakullukçu), Rosheuvel (Dk. 46 Mucahit Albayrak), Estrela (Dk. 114 Özgür Sert), Olanare

Nazilli Belediyespor: Zekeriya Topayan, Sefa Korkmaz, Hasan Yurtseven (Dk. 86 Efe Binici), Berat Eyüpoğlu (Dk. 74 Mert Çapar), Ebu Sıddık Çelik (Dk. 74 Mehmet Ersavaş), Koray Baykara, Mert Er Estik, Hasan Demir, Emre Toptan, Mete Karahan (Dk. 90+3 Aytaç Deniz), Ahmet Gökbayrak

Sarı kartlar: Dk. 16 Gökhan Kardeş (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 65 Emre Toptan, Dk. 90 Mert Er Estik, Dk. 109 Zekeriya Topayan (Nazilli Belediyespor)

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda TFF 2. Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor, deplasmanda Spor Toto 1. Lig temsilcisi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten maçta penaltı atışları sonucu 6-5 yenerek 4. tura yükseldi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un penaltı atışlarında Olanare ve Ufuk Budak başarılı olamazken, Gökhan Alsan, Emircan Altıntaş, Gökhan Kardeş, Oltan Karakullukçu ve Mucahit Albayrak gol kaydetti.

Nazilli Belediyespor'un penaltılarında Mert Er Estik başarılı olamazken, Mert Çapar, Aytaç Deniz, Koray Baykara, Efe Binici, Sefa Korkmaz ve Mehmet Ersavaş fileleri havalandırdı.



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