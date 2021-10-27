YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

27.10.2021 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0 - Nazilli Belediyespor: 0 - Penaltılarda rakibine 6-5 üstünlük kuran Nazilli Belediyespor, kupada 4. tura yükseldi

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Kadir Beyaz, Hasan Erdoğan

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Göktuğ Bakırbaş, Ufuk Budak, Gökhan Kardeş, Orhan Ovacıklı, Emircan Altıntaş, Shala (Dk. 69 Gökhan Alsan), Ahmet Canbaz (Dk. 61 Malle), Alican Özfesli (Dk. 46 Oltan Karakullukçu), Rosheuvel (Dk. 46 Mucahit Albayrak), Estrela (Dk. 114 Özgür Sert), Olanare

Nazilli Belediyespor: Zekeriya Topayan, Sefa Korkmaz, Hasan Yurtseven (Dk. 86 Efe Binici), Berat Eyüpoğlu (Dk. 74 Mert Çapar), Ebu Sıddık Çelik (Dk. 74 Mehmet Ersavaş), Koray Baykara, Mert Er Estik, Hasan Demir, Emre Toptan, Mete Karahan (Dk. 90+3 Aytaç Deniz), Ahmet Gökbayrak

Sarı kartlar: Dk. 16 Gökhan Kardeş (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 65 Emre Toptan, Dk. 90 Mert Er Estik, Dk. 109 Zekeriya Topayan (Nazilli Belediyespor)

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda TFF 2. Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor, deplasmanda Spor Toto 1. Lig temsilcisi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten maçta penaltı atışları sonucu 6-5 yenerek 4. tura yükseldi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un penaltı atışlarında Olanare ve Ufuk Budak başarılı olamazken, Gökhan Alsan, Emircan Altıntaş, Gökhan Kardeş, Oltan Karakullukçu ve Mucahit Albayrak gol kaydetti.

Nazilli Belediyespor'un penaltılarında Mert Er Estik başarılı olamazken, Mert Çapar, Aytaç Deniz, Koray Baykara, Efe Binici, Sefa Korkmaz ve Mehmet Ersavaş fileleri havalandırdı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Setteki 'cinayetin' 911 kaydı ortaya çıktıSetteki 'cinayetin' 911 kaydı ortaya çıktı
PARTNER Danla Bilic'ten Yusuf Engin itirafı: Ağabey diyordum! Danla Bilic'ten Yusuf Engin itirafı: Ağabey diyordum!
Eren-7 Operasyonu'nda şehit olan Uzman Çavuş Tortumlu'nun naaşı Erzurum'a getirildiEren-7 Operasyonu'nda şehit olan Uzman Çavuş Tortumlu'nun naaşı Erzurum'a getirildi
Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye Kupası

Erzurum Namaz Vakitleri 27 Ekim Çarşamba

İmsak
05:07
Sabah
06:31
Öğle
12:04
İkindi
14:59
Akşam
17:27
Yatsı
18:45

Erzurum Nöbetçi Eczaneler27 Ekim Çarşamba

Fırat Eczanesi
Palandoken
Solakzade Eczanesi
Palandoken
Baysal Eczanesi
Yakutiye
Dadaşkent Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kars'ta televizyona gizlenmiş uyuşturucuyla ilgili 2 kişi tutuklandı

Kars'ta televizyona gizlenmiş uyuşturucuyla ilgili 2 kişi tutuklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de muhtarlara seslendi:

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de muhtarlara seslendi:

Bill Gates, Bodrum'u ziyaret etti

Bill Gates, Bodrum'u ziyaret etti

MKE Ankaragücü Somaspor maçının hazırlıklarına başladı

MKE Ankaragücü Somaspor maçının hazırlıklarına başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.