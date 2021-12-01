Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Ozan Ergün, Çağrı Yıldırım, Haydar Avcı

Adanaspor: Burak Çapkınoğlu, Muhammet Ömer Çakı (Dk. 79 Fıratcan Üzüm), Cem Özdemir (Dk. 46 Bruns), Tetteh, Harun Kaya, Rüştü Hanlı, Kingsley, Roche (Dk. 46 Donkor), Hıfsullah İsmail Erdoğan (Dk. 46 Uğurcan Yazğılı), Ahmethan Köse, İbrahim Aksu (Dk. 46 Celil Yüksel)

Kocaelispor: İsmet Yumakoğulları, Mevlüt Çelik, Mehmet Taş, Alpay Çelebi, Semih Karadeniz, Diop, Denizalp Özdemir (Dk. 74 Atila Turan), Tisdell (Dk. 74 Benhur Keser), Mevlüt Erdinç (Dk. 60 İsa Nalbant), Dilaver Güçlü, Yiğitali Bayrak (Dk. 90+3 Yılmaz Özeren)

Goller: Dk. 18 Dilaver Güçlü, Dk. 33 Mevlüt Erdinç (Kocaelispor), Dk. 82 Tetteh (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 70 İsmet Yumakoğulları (Kocaelispor), Dk. 73 Uğurcan Yazğılı, Dk. 80 Fıratcan Üzüm (Adanaspor)

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Kocaelispor, deplasmanda Adanaspor'u 2-1 yenerek 5. eleme turuna yükseldi.



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