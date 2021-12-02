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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

02.12.2021 21:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İttifak Holding Konyaspor: 3 - Silahtaroğlu Vanspor FK: 1 - Konya temsilcisi 5. eleme turuna yükseldi

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Emre Kargın, Mehmet Ali Akkor, Bersan Duran

İttifak Holding Konyaspor: Eray Birniçan, Barış Yardımcı, Adil Demirbağ, Anicic (Dk. 46 Abdülkerim Bardakçı), Alper Uludağ, Rahmanovic (Dk. 80 Musa Çağıran), Oğulcan Ülgün (Dk. 39 Çekiçi), Michalak, Mpoku, Ahmet Karademir (Dk. 46 Serdar Gürler), Ahmed Hassan (Dk. 80 Kravets)

Silahtaroğlu Vanspor FK: Aydın Bağ, Kerem Vapurluoğlu (Dk. 79 İlyas Ekiz), Mete Yıldız, İsmet Kavuştu (Dk. 88 Mehmet Servan Çetin), Barış Gök, Furkan Polat (Dk. 46 Selim Kayacı), Oktay Aydın, Kubilay Akyüz, Emrah Tacir (Dk. 79 Fatih Somuncu), Sedat Komi (Dk. 46 Güney Tutcuoğlu), Hamza Küçükköylü

Goller: Dk. 33 Barış Gök (Kendi kalesine), Dk. 71 Alper Uludağ, Dk. 76 Rahmanovic (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 34 Hamza Küçükköylü (Silahtaroğlu Vanspor FK)

Sarı kartlar: Dk. 26 İsmet Kavuştu, Dk. 75 Barış Gök, Dk. 76 Selim Kayacı (Silahtaroğlu Vanspor FK)

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda İttifak Holding Konyaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü'nü 3-1 yenerek, 5. eleme turuna yükseldi.

33. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Oğulcan Ülgün topla birlikte giderken sakatlanması üzerine elini kaldırdı. Bunun üzerine Silahtaroğlu Vansporlu oyuncular topun taca atılacağını düşünerek durdular. Ancak Ahmet Karademir pozisyonu devam ettirerek topu Rahmanovic'e verdi. Bu oyuncunun kaleye vuruşunda meşin yuvarlak Barış Gök'e çarparak gol oldu: 1-0.

34. dakikada Konyasporlu futbolcular rakip takımın santra kullanışı sonrasında Hamza Küçükköylü'nün önünü açarak, gol atmasına izin verdi: 1-1.

71. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Abdülkerim Bardakçı'nın ara pasında savunmadan seken topu önünde bulan Alper Uludağ'ın vuruşunda, top ağlara gitti: 2-1.

76. dakikada yeşil-beyazlı ekip farkı ikiye çıkardı. Serdar Gürler sol kanattan pasında, ceza sahası içinde Rahmanovic'in dokunuşuyla top ağlarla buluştu: 3-1.

Müsabakadan 3-1 galip ayrılan Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura çıktı.

- Konyasporlu futbolcular, rakibin gol atmasına izin verdi

Yeşil-beyazlı ekip, karşılaşmada bulduğu ilk golün ardından rakip takım oyuncularının itirazı üzerine örnek bir davranış sergiledi.

Konya ekibinin attığı maçın ilk golünün ardından Silahtaroğlu Vanspor FK oyuncuları, Konyasporlu futbolcu sakatlık geçirdiği için durduklarını ve topa müdahale etmediklerini belirterek, hakeme itirazda bulundu. Bunun üzerine yeşil-beyazlı futbolcular, teknik direktör İlhan Palut'un talimatıyla santra sonrası rakip takım oyuncularına müdahalede bulunmadı ve Hamza Küçükköylü'nün beraberlik golünü atmasına izin verdi.

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