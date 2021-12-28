YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

28.12.2021 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasımpaşa: 5 - Kocaelispor: 3 - Kasımpaşa, son 16 turuna yükseldi

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Burak Şeker, Furkan Ürün, Murat Tuğberk Curbay

Kasımpaşa: Erdem Canpolat, Hadergjonaj, Donk, Tarkan Serbest, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat (Dk. 106 Hasan Emre Yeşilyurt), Travnik (Dk. 46 Eysseric), Hajradinovic, Mortadha (Dk. 91 Feyzi Yıldırım), Ahmet Emin Engin (Dk. 75 Yusuf Erdoğan), Varga (Dk. 46 Umut Bozok)

Kocaelispor: İsmet Yumakoğulları, Semih Karadeniz, Diogo Aleksis Özçakmak, Alpay Çelebi, Atila Turan, Mandjeck (Dk. 103 Dilaver Güçlü), Omolo (Dk. 104 Mevlüt Çelik), Pereira, Yiğitali Bayrak (Dk. 77 Mehmet Taş), Benhur Keser, Diop (Dk. 87 Kubilay Yavuz)

Goller: Dk. 4 Mortadha, Dk. 49 Ahmet Emin Engin, Dk. 101 Tarkan Serbest, Dk. 105 Alpay Çelebi (Kendi kalesine), Dk. 116 Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa), Dk. 40 (Penaltıdan) ve 110 Benhur Keser, Dk. 68 Pereira (Kocaelispor)

Kırmızı kart: Dk. 81 Pereira (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Dk. 39 Varga, Dk. 84 Eren Elmalı, Dk. 86 Mortadha, Dk. 96 Donk, Dk. 108 Hasan Emre Yeşilyurt (Kasımpaşa), Dk. 70 Semih Karadeniz (Kocaelispor)

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Kasımpaşa, Kocaelispor'u uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 5-3 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

4. dakikada Travinik'in pasıyla soldan savunma arkasına sarkan Ahmet Engin, meşin yuvarlağı yerden içeri çevirdi. Ceza sahası içindeki Mortadha arka direkte topu ağlara gönderdi: 1-0.

39. dakikada Kocaelispor penaltı kazandı. Korner atışı sonrası Kasımpaşa savunması topu çıkarmaya çalışırken, ceza sahası girişinde meşin yuvarlağı karşılayan Omolo'nun şutunda top Varga'nın eline temas edince hakem penaltı noktasını gösterdi.

40. dakikada penaltı vuruşunu gole çeviren Benhur Keser, skoru eşitledi: 1-1.

Müsabakanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

49. dakikada Kasımpaşa skoru 2-1 yaptı. Eysseric'in pasıyla savunmanın arkasına sarkan Ahmet Emin Engin, ceza sahası dışından şutunu çekerken, meşin yuvarlak üst direğe çarpıp çizgiyi geçti: 2-1.

68. dakikada Kocaelispor skoru eşitledi. Omolo'nun orta sahadan savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasta topla buluşan Pereira, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2.

Karşılaşmanın normal süresi 2-2 beraberlikle sona erdi.

101. dakikada Kasımpaşa'nın üçüncü golü geldi. Donk'un pası sonrası ceza sahası dışında topla buluşan Tarık Serbest'in uzaktan şutunda, top ağlarla buluştu: 3-2.

105. dakikada soldan gelen ortada Hajradinovic'in ceza sahası içindeki vuruşu savunmaya çarparak sol çizgiye yakın noktada Eren Elmalı'nın önünde kaldı. Kasımpaşalı oyuncunun sert ortasında Alpay Çelebi'nin müdahalesiyle meşin yuvarlak kaleye girdi: 4-2.

110. dakikada Kocaelispor farkı bire indirdi. Savunmadan atılan uzun pasta ceza sahası dışı sol çaprazında topu kontrol eden Benhur Keser, Donk'tan sıyrılarak kaleciyle karşı karşıya kaldı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-3.

116. dakikada Kasımpaşa'nın 5. golü geldi. Umut Bozok'la paslaşarak ceza sahasına giren Yusuf Erdoğan, rakipleriyle girdiği mücadelede topu kaybetmedi ve yakın mesafeden düzgün bir vuruşla golünü attı: 5-3.

Karşılaşmayı 5-3 kazanan Kasımpaşa, adını son 16 turuna yazdırdı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Duygulandıran detay! Duygulandıran detay!
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta dayatmayla bir çözüme yanaşmayacaklarını belirtti:KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta dayatmayla bir çözüme yanaşmayacaklarını belirtti:
Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye Kupası Kasımpaşa Kocaelispor

İstanbul Namaz Vakitleri 29 Aralık Çarşamba

İmsak
06:49
Sabah
08:21
Öğle
13:11
İkindi
15:30
Akşam
17:51
Yatsı
19:17

İstanbul Nöbetçi Eczaneler29 Aralık Çarşamba

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Şifa Eczanesi
Arnavutkoy
Kaya Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Adana'da karısını silahla ağır yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu

Adana'da karısını silahla ağır yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kayseri'de balkondan düşen genç kız öldü

Kayseri'de balkondan düşen genç kız öldü

Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Bursa'da dezenfektanla yanan çocuğun beyin ölümü gerçekleşti

Bursa'da dezenfektanla yanan çocuğun beyin ölümü gerçekleşti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.