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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

08.02.2022 20:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

VavaCars Fatih Karagümrük: 5 - İttifak Holding Konyaspor: 4 - Ev sahibi ekip, kupada çeyrek finale yükseldi

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Ali Şansalan, Volkan Ahmet Narinç, Mehmet Emin Tuğral

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Balkovec (Dk. 91 Salibur), Biraschi (Dk. 55 Serhat Ahmetoğlu), Burak Bekaroğlu, Caner Erkin, Biglia, Jimmy Durmaz (Dk. 65 Emre Mor), Levent Mercan (Dk. 65 Toure), Bistrovic, Ahmed Musa (Dk. 65 Borini), Karamoh (Dk. 86 Zukanovic)

İttifak Holding Konyaspor: Eray Birniçan, Barış Yardımcı (Dk. 99 Uğurcan Yazğılı), Adil Demirbağ, Anicic, Alberk Koç (Dk. 78 Guilherme), Oğulcan Ülgün, Çekiçi (Dk. 78 Musa Çağıran), Amilton, Mpoku (Dk. 59 Hadziahmetovic), Bytyqi (Dk. 59 Michalak), Ahmed Hassan (Dk. 59 Rahmanovic)

Goller: Dk. 7 Levent Mercan, Dk. 28 Ahmed Musa, Dk. 67 ve 80 (Penaltıdan) Borini, Dk. 101 Emre Mor (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 11 ve 19 (Penaltıdan) Ahmed Hassan, Dk. 60 Amilton, Dk. 88 Musa Çağıran (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 19 Biglia, Dk. 108 Emre Mor (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 62 Oğulcan Ülgün (İttifak Holding Konyaspor)

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda VavaCars Fatih Karagümrük, İttifak Holding Konyaspor'u 5-4 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.

7. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Bistrovic'in pasıyla soldan ceza sahasına girerek iki rakibinden sıyrılan Levent Mercan, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

11. dakikada Konyaspor'un golü geldi. Bytyqi'nin soldan yaptığı ortaya Anicic kafayla vururken, kaleci Viviano'da dönen topu Ahmed Hassan tamamladı: 1-1.

19. dakikada Konyaspor penaltı kazandı. Biglia'nın ceza sahası içinde Oğulcan Ülgün'e yaptığı müdahalenin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi.

21. dakikada topun başına geçen Ahmed Hassan, skoru 2-1 yaptı.

28. dakikada Fatih Karagümrük skoru eşitledi. Jimmy Durmaz'ın soldan ortasında Ahmed Musa, altı pas önünde topu kaleye gönderdi. Üst direkten dönen meşin yuvarlağı Fatih Karagümrüklü oyuncu bu sefer kafa vuruşuyla filelerle buluşturdu: 2-2.

Müsabakanın ilk yarısı 2-2 eşitlikle tamamlandı.

46. dakikada Jimmy Durmaz'ın soldan gönderdiği topla Bistrovic'in ceza sahasına girer girmez vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.

60. dakikada Konyaspor yeniden öne geçti. Michalak'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı ortada Amilton, topu kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 2-3.

67. dakikada ev sahibi ekip skoru eşitledi. Emre Mor, ceza yayına kadar taşıdığı topu soldan bindiren Borini'ye çıkardı. Bu oyuncu düzgün bir vuruşla golünü attı: 3-3.

79. dakikada Fatih Karagümrük penaltı kazandı. Sağdan çizgiye inen Borini'nin ortasında kaleciden dönen topu tamamlamak isteyen Karamoh, Guilherme'nin müdahalesi sonrası yerde kaldı ve hakem penaltıya karar verdi.

80. dakikada topun başına geçen Borini, topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi: 4-3.

88. dakikada Konyaspor bir kez daha skoru eşitledi. Sol taraftan kullanılan serbest vuruşta Guilherme'nin ceza sahasına gönderdiği topu Musa Çağıran kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 4-4.

Müsabakanın normal süresi 4-4 eşitlikle tamamlandı ve uzatma bölümüne geçildi.

101. dakikada Fatih Karagümrük yeniden öne geçti. Bistrovic ceza sahası girişi sol çaprazında topu Emre Mor'un önüne bıraktı. Bu oyuncu çaprazdan düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 5-4.

Kalan bölümde iki takımın da çabaları gol getirmedi ve VavaCars Fatih Karagümrük, İttifak Holding Konyaspor'u 5-4 mağlup ederek kupada çeyrek finale yükseldi.

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