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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

19.10.2022 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atakaş Hatayspor: 0 - Düzce Cam Düzcespor: 2 - Düzce Cam Düzcespor 4. tura yükseldi

Stat: Yeni Hatay

Hakemler: Onur Özütoprak, Ali Uğurtan Demirtaş, Göktuğ Hazar Erel

Atakaş Hatayspor: Abdullah Yiğiter, Kamil Ahmet Çörekçi, Burak Yılmaz, Falette, Adekugbe, Aabid (Dk. 56 Boudjemaa), Musa Çağıran, Saint-Louis (Dk. 83 Sarper Çağlar), Varga (Dk. 56 Atsu), Sadık Baş (Dk. 46 Ribeiro), Jose Luis (Dk. 72 Bertuğ Özgür Yıldırım)

Düzce Cam Düzcespor: Ömer Faruk Ay, Samet Eker, Timur Kosovalı, Eren Karadağ, Emre Gündoğdu (Dk. 79 Kamil Güney), Çınar Tarhan, Savaş Polat, Berkehan Biçer, İlkay İşler (Dk. 60 Recep Kalkan), Alperen Özşahin (Dk. 74 Hamit Kulya), Osman Boz

Goller: Dk. 31 Emre Gündoğdu, Dk. 90+5 Eren Karadağ (Düzce Cam Düzcespor)

Kırmızı kart: Dk. 49 Falette (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 57 İlkay İşler, Dk. 63 Osman Boz, Dk. 69 Timur Kosovalı (Düzce Cam Düzcespor) Dk. 86 Burak Yılmaz (Atakaş Hatayspor)

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Düzce Cam Düzcespor, Spor Toto Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'u 2-0 yenerek 4. tura yükseldi.

27. dakikada Varga'nın sağ kanatta ceza sahası dışından çektiği sert şutta top yan ağlarda kaldı.

31. dakikada Düzce Cam Düzcespor öne geçti. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde savunmadan seken top Samet Eker'in önünde kaldı. Samet'in pasında topla buluşan Emre Gündoğdu'nun sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

36. dakikada Musa Çağıran'ın rakip yarı alanından çektiği sert şutta top direğin üstünden auta gitti.

51. dakikada sağ kanattan Kamil Ahmet Çörekçi'nin pasında ceza sahası içinde Saint Louis'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

60. dakikada ceza yayı önünden Atsu'nun çektiği sert şutta, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

62. dakikada sağ kanatta ceza sahası dışından Samet Eker'in şutunda, top az farkla auta çıktı.

88. dakikada savunmanın arkasına atılan topla kaleci Abdullah Yiğiter ile karşı karşıya kalan Hamit Kulya'nın vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya gitti.

90+5'de Düzce Cam Düzcespor farkı 2'ye çıkardı. Düzcespor'un kontratağında Samet Eker'in pasında ceza sahası içinde Eren Karadağ'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-2.

Karşılaşmayı 2-0 kazanan Düzce Cam Düzcespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını 4. tura yazdırdı.

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