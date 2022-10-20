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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası 3. tur

20.10.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlerbirliği: 3 - Niğde Anadolu FK: 1 - Başkent ekibi üst tura yükseldi

Stat: Eryaman

Hakemler: Levent Gümüşdere, Tuncay Ercan, Hasan Cebeci

Gençlerbirliği: Atalay Gökçe, Muhammed Bayır, Gökhan Gül (Dk. 46 Metehan Mert), Mert Kula, Seyit Ali Kahya, Kağan Özkan (Dk. 46 Barış Alıcı), Ulusoy Mert Kabasakal (Dk. 73 İlker Karakaş), Zafer Göktuğ Erdem, Ahmet Arda Tuzcu (Dk. 114 İbrahim Baran Kayıkçı), Aksel Aktaş (Dk.46 Bieliaiev), Sami Gökhan Altıparmak (90+1 Ataberk Gök)

Niğde Anadolu FK: Berkay Zekeriya Erkul, Güray Fırat (Dk. 39 Selçuk Öztürk), Yağız Efe Zeybek (Dk.71 Ahmet Keleş), Ahmet Demir, Taner Yılmaz (Dk. 82 İbrahim Yiğit Demir), Rıdvan Çelik (Dk. 71 Murat Şamil Kurt), Muhammed Şiyar Eroğlu, Murat Balçın, Yusufhan Çalık, Harun Kahraman (Dk. 91 Berk Zerenman), Eren Moroğlu (Dk. 46 Faik Kartal Duran)

Goller: Dk. 5 Yusufhan Çalık (Niğde Anadolu FK), 45+2 ve Dk. 110 Ahmet Arda Tuzcu, Dk. 113 Barış Alıcı (Gençlerbirliği)

Kırmızı kart: Dk. 104 Ahmet Demir (Niğde Anadolu FK)

Sarı kart: Dk. 26 Yağız Efe Zeybek (Niğde Anadolu FK)

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Spor Toto 1. Lig ekibi Gençlerbirliği, TFF 3. Lig temsilcisi Niğde Anadolu FK'yi normal süresi 1-1 biten maçın uzatmalarında 3-1 yenerek tur atladı

Karşılaşmanın 40. dakikasında Gençlerbirliği'nin kazandığı penaltıyı Sami Gökhan Altıparmak, auta atarak değerlendiremedi.

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