Futbolcu Alpaslan Öztürk karısı Ebru Şancı'ya öyle bir hediye aldı ki... Sosyal medya yıkıldı

Eski manken Ebru Şancı ve futbolcu Alpaslan Öztürk sosyal medyada öne çıkan bir çift... Ebru Şancı zaman zaman yaptığı yorumlarla ve kocasının bazı anlarını ifşa etmesiyle dikkat çekiyor. Üç çocukları olan çift evlilik yıl dönümlerini kutladı.

Alpaslan Öztürk karısı Ebru Şancı'ya yıl dönümü hediyesi olarak üzerinde "Huzurun kara günü" yazılı bir siyah çelenk verdi.

Ebru Şancı gördüğü karşısında şoke olarak "Bu ne! Bu nedir açıklar mısın? Millet karısına otomobil alıyor içini gülle dolduruyor, pırlantalar alıyor bir de benimkine bak! 3 çocuk mutlu huzurlu bir yuva ve bu mu? Git şunu aç çöpe ya!" dedi.

"MEZAR YERİ ALDI"

Güldüren anlar sosyal medyaya da damga vurdu. Şancı'ya kadın takipçilerinden dayanışma mesajları gelirken bir takipçi de "Bana mezar yeri aldı sevgilim" yorumu dikkat çekti. Bu gören eski model "Allah geçinden versin" dedi.



