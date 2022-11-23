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Futbolcu eşinden tek celsede boşanmıştı! Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven'in son haline yorum yağdı

23.11.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sihirli Annem dizisinde hayat verdiği 'Ceren' karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Gizem Güven, futbolcu eşi Caner Turp'tan sürpriz bir şekilde boşanmıştı. Ayrılık sonrası saçlarını kestiren Gizem Güven, güzelliğine güzellik kattı.

Futbolcu eşinden tek celsede boşanmıştı! Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven'in son haline yorum yağdı

10 yıllık beraberliğin ardından dünyaevine giren Gizem Güven ve Caner Turp çifti, ani ayrılıklarıyla sevenlerini üzmüştü. Eski eşi Caner Turp'u tamamen silen Gizem Güven, son haliyle dikkat çekti.

Caner Turp'tan ayrıldığını sosyal medya hesabından duyuran Gizem Güven, ayrılık sonrası zor günler geçirmişti.

Futbolcu eşinden tek celsede boşanmıştı! Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven son haline yorum yağdı

Tek başına eve çıkan güzel oyuncu, hayatına dair kareleri sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

Futbolcu eşinden tek celsede boşanmıştı! Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven son haline yorum yağdı

Bir süre önce uzun saçlarına veda eden Gizem Güven, takipçilerinden tam puan aldı.

Futbolcu eşinden tek celsede boşanmıştı! Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven son haline yorum yağdı

Gizem Güven'in paylaşımlarına ''Gittikçe güzelleşiyorsun'' ve ''Bu saçlar sana çok yakıştı'' gibi övgü dolu yorumlar yapılıyor.

Futbolcu eşinden tek celsede boşanmıştı! Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven son haline yorum yağdı

Beykent Üniversitesi'nde Endüstri Ürünleri Tasarımı eğitimi alan Gizem Güven, YouTube'da ürettiği makyaj ve yaşam tarzı içerikleriyle 250 binden fazla aboneye ulaşmıştı. Güzel oyuncunun Instagram'da ise 1 milyonu aşkın takipçisi mevcut.

Futbolcu eşinden tek celsede boşanmıştı! Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven son haline yorum yağdı

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