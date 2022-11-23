Futbolcu eşinden tek celsede boşanmıştı! Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven'in son haline yorum yağdı

10 yıllık beraberliğin ardından dünyaevine giren Gizem Güven ve Caner Turp çifti, ani ayrılıklarıyla sevenlerini üzmüştü. Eski eşi Caner Turp'u tamamen silen Gizem Güven, son haliyle dikkat çekti.

Caner Turp'tan ayrıldığını sosyal medya hesabından duyuran Gizem Güven, ayrılık sonrası zor günler geçirmişti.

Tek başına eve çıkan güzel oyuncu, hayatına dair kareleri sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

Bir süre önce uzun saçlarına veda eden Gizem Güven, takipçilerinden tam puan aldı.

Gizem Güven'in paylaşımlarına ''Gittikçe güzelleşiyorsun'' ve ''Bu saçlar sana çok yakıştı'' gibi övgü dolu yorumlar yapılıyor.

Beykent Üniversitesi'nde Endüstri Ürünleri Tasarımı eğitimi alan Gizem Güven, YouTube'da ürettiği makyaj ve yaşam tarzı içerikleriyle 250 binden fazla aboneye ulaşmıştı. Güzel oyuncunun Instagram'da ise 1 milyonu aşkın takipçisi mevcut.



